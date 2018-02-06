Авиационно-космическая и оборонная промышленность
Рост сложности технологий авиационно-космической и оборонной промышленности происходит на фоне жестких требований к качеству и точности. Инженеры нуждаются в более интеллектуальных решениях, которые бы позволили идти в ногу с быстрым распространением инноваций в сфере ВЧ-техники и удовлетворяли потребность в поддержке предыдущих версий программ.
Можно сократить стоимость тестирования даже высокоскоростных и ресурсоемких приложений для авиации с помощью высокопроизводительной и экономичной платформы NI PXI.
NI обеспечивает лидирующую в отрасли производительность и точность наряду с лучшей синхронизацией для больших систем, позволяя быстрее принимать правильные решения.
Оборудование NI может удовлетворить растущие требования к среде и обеспечению соответствия нормативным требованиям, что является жизненно важным критерием для оборонных проектов.
Решение задач, с которыми при аэрокосмических испытаниях сталкивается инженер, может оказать большое влияние на успех вашей компании и карьерный рост сотрудника.
Чтобы узнать, как можно лучше адаптироваться к требованиям по тестированию сложных систем, используя подход на основе платформы, изучите нашу серию вебинаров.
С помощью платформы PXI компания G Systems предоставила Lockheed Martin Aeronautics легко конфигурируемую, расширяемую систему для комплекса интеграции бортовых систем (VSIF) F-35.