Авиационно-космическая и оборонная промышленность

Рост сложности технологий авиационно-космической и оборонной промышленности происходит на фоне жестких требований к качеству и точности. Инженеры нуждаются в более интеллектуальных решениях, которые бы позволили идти в ногу с быстрым распространением инноваций в сфере ВЧ-техники и удовлетворяли потребность в поддержке предыдущих версий программ.