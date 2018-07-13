Компетенции NI

Предоставьте своей команде и студентам доступ к программному обеспечению, в котором они нуждаются тогда, когда им это нужно. Лицензии Academic Site License предоставляются в различных видах и различных периодов действия. Они включают программное обеспечение, учебные курсы и услуги для ускорения процесса обучения в аудитории и вне ее.

