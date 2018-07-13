Компетенции NI

Обучение в сфере беспроводной связи
Добавьте в обучение передаче данных опыты, обеспечив наглядность представления сигналов реального мира. Это поможет студентам понять абстрактную теорию, готовя их к исследованиям и к развивающимся направлениям, подобным 5G.
Вы можете формировать компетенции, которые связывают учебную лабораторию с исследованиями и промышленностью, как можно раньше представляя практические разработки в области передачи данных студентам бакалавриата. Узнайте, как Университет Саутгемптона организовал процесс обучения студентов, владеющих навыками работы с программно-определяемыми радиоприборами (SDR). Эти выпускники могут с первого дня их профессиональной деятельности применять инженерные знания в передовых, современных задачах, таких как 5G.
Посмотрите, как с помощью LabVIEW Communications, программного обеспечения, разработанного специально для задач беспроводной связи, можно реализовать основные принципы передачи данных.
Сравните и почувствуйте разницу между готовыми к использованию курсами лабораторных работ, которые обеспечивают понятный путь от практикумов первого курса до аспирантуры.
Отраслевые проекты придают актуальности учебной программе. Загрузите примеры, которые учат студентов разрабатывать инженерные системы, которые они будут использовать в реальных задачах.
Чтобы найти дополнительные материалы, поделиться знаниями и узнать больше, изучите форум для обсуждения LabVIEW Communications.
Это лабораторное руководство профессора Брюса Блэка из Технологического института Роуз-Халман идеально подходит для первого опыта студента в области беспроводных систем - от AM до FM и от FSK до QPSK.
ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ
Какая лицензия подходит именно Вам?
Предоставьте своей команде и студентам доступ к программному обеспечению, в котором они нуждаются тогда, когда им это нужно. Лицензии Academic Site License предоставляются в различных видах и различных периодов действия. Они включают программное обеспечение, учебные курсы и услуги для ускорения процесса обучения в аудитории и вне ее.