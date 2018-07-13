Компетенции NI

Обучение системам управления и мехатронике
С помощью подхода на основе проектов к изучению органов управления, датчиков, приводов и систем мехатроники подготовьте студентов к многопрофильным задачам в решениях для автомобильной и аэрокосмической отраслей, а также Интернете Вещей.
Учебные программы по теории управления и мехатронике требуют активного подхода к обучению для перевода теории в инженерные идеи и подготавливают студентов к сложности задач, решаемых при исследованиях и в промышленности. Узнайте, как Университет Синхуа в партнерстве с NI разработал законченный подход на основе проектов для всей учебной программы обучения автоматизированным системам и мехатронике.
Обеспечьте результаты обучения с помощью лаборатории мехатроники и органов управления, разработав последовательность опытов, выделяющую проекты и конструкции, требующие завершения.
Сравните готовые к использованию курсы лабораторных работ, созданные так, чтобы соответствовать задачам обучения Вашего курса от лабораторных работ первого курса до аспирантуры.
Помогите учащимся применить свои теоретические знания для проектирования и управления динамической системой, используя учебные материалы, ориентированные на ABET.
При помощи интерактивных учебных материалов, готовых опытов для лаборатории и платформы, разработанной для обучения на основе проектов с применением NI ELVIS и платы Quanser Controls Board педагоги могут разработать контролируемый подход к изучению органов управления.
ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Предоставьте своей команде и студентам доступ к программному обеспечению, в котором они нуждаются тогда, когда им это нужно. Лицензии Academic Site License предоставляются в различных видах и различных периодов действия. Они включают программное обеспечение, учебные курсы и услуги для ускорения процесса обучения в аудитории и вне ее.