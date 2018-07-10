1. New Radio (NR) - это название радиоинтерфейса

2. 5G использует новые частоты

Важным был вопрос о том, какие части спектра будут использовать сети 5G, и ответ постепенно становится яснее. Когда началось исследование 5G, многие были в восторге от возможности использования для 5G спектра миллиметровых волн. И это будет большой частью решения. Однако, говоря короче, полосы частот 6 ГГц и миллиметровых волн являются важными частями уравнения. В выпуске 15 представлены несколько групп нового спектра специально для развертывания NR в диапазоне от 2,5 ГГц до 40 ГГц. Две полосы, предназначенные для более быстрого развертывания и использования в мобильных приложениях - это полосы от 3,3 ГГц до 3,8 ГГц и от 4,4 ГГц до 5,0 ГГц. Развертывание 5G в полосе спектра от 3,3 ГГц до 3,8 ГГц возможно удастся увидеть уже в 2018 году. Регулирующие органы в Соединенных Штатах, Европе и различных азиатских странах уже открыли эти частоты для использования в 5G. И широкие полосы, доступные в этом диапазоне, привлекательны для операторов. Но частоты ниже 40 ГГц - это только начало. Будущие версии 3GPP могут позволить использовать спектр до 86 ГГц.