Будущее беспроводной связи

Беспроводная технология 5G обещает многообразный, надежный мир с очень высокой плотностью подключенных устройств. Но, с точки зрения новых диапазонов, более широкой полосы, и новой технологии формирования луча, 5G New Radio (NR) ставит более сложные задачи по разработке и тестированию. Узнайте о новом стандарте 3GPP в нашем кратком обзоре, названном "5 моментов, про которые стоит знать в 5G New Radio".