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5G New Radio (NR) для беспроводной связи

Узнайте о новейших перспективах и передовых технологиях в системах беспроводной связи нового поколения

Будущее беспроводной связи

Беспроводная технология 5G обещает многообразный, надежный мир с очень высокой плотностью подключенных устройств. Но, с точки зрения новых диапазонов, более широкой полосы, и новой технологии формирования луча, 5G New Radio (NR) ставит более сложные задачи по разработке и тестированию. Узнайте о новом стандарте 3GPP в нашем кратком обзоре, названном "5 моментов, про которые стоит знать в 5G New Radio".

Перспективы и технологии компании NI в области 5G.

Системы, в которых количество антенн можно масштабировать от 4 до 128.

Откройте для себя единственные в мире программно-определяемые радиосистемы (SDR), работающие в диапазоне миллиметровых радиоволн.

Используйте пакет LabVIEW Communications и оборудование NI USRP для быстрого создания прототипов.

Ознакомьтесь с полным каталогом оборудования для SDR.

Справочник по ресурсам

Справочник по ресурсам 3GPP

Наше полное руководство по ресурсам предоставляет краткие сведения/обновления и включает:

 

  • Слои PHY и MAC, адресованные RAN 1 и RAN 2M
  • Требования ITU
  • Коммерческое использование 5G и стандартные сроки
  • Экспериментальное развертывание 5G и первые нестандартные выпуски 5G

Рекомендуемые материалы

Ученые университетов Бристоля и Лунда проводят полевое испытание на базе объекта «Адастрал Парк» компании British Telecommunications (BT). Созданная исследователями система Massive MIMO с 128 антеннами показала, что технология Massive MIMO позволяет достичь сверхвысокой скорости передачи данных для многих смартфонов и планшетов.

Скачайте справочник по системам беспроводной связи следующего поколения с примерами, собранными пользователями всего мира. Изучите технологию, используемую исследователями для ускорения процесса моделирования и разработки.

Инновационное влияние 5G не заканчивается на разработке. Решения для тестирования и измерения станут ключевыми в цикле коммерциализации, однако для 5G требуется другой подход к тестированию, отличный от подхода для предыдущих технологий беспроводной связи. Узнайте, что потребуется для реализации 5G.