Будущее беспроводной связи

5G New Radio (NR) для беспроводной связи
Узнайте о новейших перспективах и передовых технологиях в системах беспроводной связи нового поколения
Беспроводная технология 5G обещает многообразный, надежный мир с очень высокой плотностью подключенных устройств. Но, с точки зрения новых диапазонов, более широкой полосы, и новой технологии формирования луча, 5G New Radio (NR) ставит более сложные задачи по разработке и тестированию. Узнайте о новом стандарте 3GPP в нашем кратком обзоре, названном "5 моментов, про которые стоит знать в 5G New Radio".
Откройте для себя единственные в мире программно-определяемые радиосистемы (SDR), работающие в диапазоне миллиметровых радиоволн.
Используйте пакет LabVIEW Communications и оборудование NI USRP для быстрого создания прототипов.
Справочник по ресурсам
Справочник по ресурсам 3GPP
Наше полное руководство по ресурсам предоставляет краткие сведения/обновления и включает:
Ученые университетов Бристоля и Лунда проводят полевое испытание на базе объекта «Адастрал Парк» компании British Telecommunications (BT). Созданная исследователями система Massive MIMO с 128 антеннами показала, что технология Massive MIMO позволяет достичь сверхвысокой скорости передачи данных для многих смартфонов и планшетов.
Скачайте справочник по системам беспроводной связи следующего поколения с примерами, собранными пользователями всего мира. Изучите технологию, используемую исследователями для ускорения процесса моделирования и разработки.
Инновационное влияние 5G не заканчивается на разработке. Решения для тестирования и измерения станут ключевыми в цикле коммерциализации, однако для 5G требуется другой подход к тестированию, отличный от подхода для предыдущих технологий беспроводной связи. Узнайте, что потребуется для реализации 5G.