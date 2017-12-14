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Узнайте, как продукция NI применяется в разнообразных отраслях промышленности. Узнайте, какую нишу компания NI занимает в новых инженерных тенденциях и технологиях. Ознакомьтесь с преимуществами платформы NI.

 

Продукция NI используется в решении инженерных задач во множестве различных отраслей. Ознакомьтесь со сферой применения продукции NI в этих отраслях.

В платформе NI объединены три элемента: производительное ПО, модульное оборудование и обширная экосистема. Узнайте подробнее о составе платформы NI.​