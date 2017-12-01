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ОЧИСТИТЬ ВСЕ
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Обучение и образование

Задавайте вопросы, делитесь ответами и учитесь у своих коллег в NI Community.

Испытайте технологии NI прямо со своего рабочего места.

Получите навыки, которые вам требуются. Создайте нужный Вам код.