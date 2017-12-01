Рекомендуемый вебинар
Мероприятия NI
Основы использования контрольно-измерительных приборов
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Участвуйте в бесплатной серии вебинаров из шести частей, которая включает в себя обучающие материалы и рекомендации по применению модульных приборов для решения стоящих перед Вами сложных задач тестирования.
Рекомендуемая конференция
Мероприятия NI
NIWeek-2018
21–24 мая. Остин, Техас
NIWeek представляет собой отличную обучающую среду, в которой представлены средства и знания, необходимые Вам для повышения уровня профессионализма и повышения эффективности проводимых Вами тестирования, проектирования и разработок.