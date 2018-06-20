Получите ваше решение быстрее

Работа с партнером NI Alliance
Партнеры имеют опыт работы с продуктами, платформой NI и в предметных областях. Они смогут помочь вам в исследованиях, консалтинге, интеграции, дополнительном программном и аппаратном обеспечении, развертывании, обучении и поддержке.
Партнеры Alliance являются частью глобальной экосистемы, включающей сеть из более чем 1000 компаний, которые заинтересованы в успехе своих клиентов. Эти надежные эксперты сертифицированы как NI, так в рамках своей отрасли. Они обладают системными знаниями по своей специализации и техническими возможностями, что позволяет им создавать необходимые Вам инженерные решения.
Партнерство с компаниями-интеграторами помогает сократить время и затраты на разработку, предоставляя экспертные знания и комплексные решения в широком спектре отраслей и областей применения.
Консультанты с почасовой оплатой помогают снизить риск и сократить циклы проектирования с помощью разработки архитектуры программного обеспечения, анализа кода и индивидуального или командного обучения.
Специализированные партнеры по альянсу являются экспертами, сертифицированными как NI, так в рамках своей отрасли. Они обладают знаниями в специализированных областях по конкретным продуктам NI, платформам, отраслям промышленности или конкретным задачам.
Сеть LabVIEW Tools Network - это магазин приложений NI, в котором инженеры и ученые могут приобрести сотни надстроек и приложений производства как NI, так и сторонних разработчиков. Продукты рецензируются в соответствии с определенными рекомендациями и гарантируют совместимость с продуктами и платформами NI. Эти передовые технологии, разработанные экспертами в своей отрасли, расширяют возможности программного обеспечения и модульного оборудования NI для удовлетворения потребностей вашего системного решения.
Тестирование различных электронных сборок для аэроаэрокосмических применений с помощью данной полунатурной системы (HIL). Она сочетает в себе готовые коммерческие технологии и мощную среду реального времени.
Осуществление долгосрочного мониторинга надежности и точного контроля технических характеристик для тестирования силовых полупроводниковых компонентов с помощью высокотемпературной системы тестирования обратного смещения.
Тестирование отдельных устройств или полных систем в действующих автомобилях или частях, подключенных к полунатурной системе (сочетание различных датчиков) с использованием инфраструктуры V2X, которая является гибким решением.
Партнер National Instruments Alliance является субъектом предпринимательской деятельности, независимым от National Instruments, и не имеет никаких агентских, партнерских или совместных предприятий с National Instruments.