Инженерные решения

Станьте партнером NI Alliance
Будучи основанной в 1991 году, долгосрочная партнерская стратегия и инвестиции были жизненно важны как для самой NI, так и для роста продаж. Станьте участником этой глобальной программы.
Подайте заявку сегодня, чтобы присоединиться к всемирной сети системных интеграторов, консультантов и разработчиков специализированных продуктов.
Привлекайте клиентов описанием Вашей деятельности и используйте бренд NI через возможности совместной продажи продукции, демонстрируя свои знания и решения.
Получите доступ к более чем 60 программным средствам NI, скидкам на оборудование и приоритетный доступ к удаленным и очным учебным курсам, экзаменам и мероприятиям.
Взаимодействуйте и сотрудничайте с продавцами, клиентами и потенциальными заказчиками NI во всем мире, чтобы строить отношения и использовать возникающие совместные возможности.
Партнеры Alliance и сторонние разработчики расширяют имеющиеся решения NI через совместимые программные дополнения и оборудование. Все продукты в LabVIEW Tools Network должны пройти проверку на соответствие требованиям. Чтобы получить дополнительную информацию о процессе подачи заявок, технических материалах и ответы на часто возникающие вопросы, посетите Центр разработчиков.
Мы знаем ответы
Часто задаваемые вопросы
Для получения более подробной информации о программе, членстве, преимуществах и требованиях просмотрите ответы на часто задаваемые вопросы о партнерской сети Alliance.
Партнер National Instruments Alliance является субъектом предпринимательской деятельности, независимым от National Instruments, и не имеет никаких агентских, партнерских или совместных предприятий с National Instruments.