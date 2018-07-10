Стать партнером Alliance

На главную Партнерская сеть NI Alliance Partner Network

Партнерская сеть NI Alliance Partner Network

Вам нужны решения. Мы можем помочь Вам быстрее их получить. Партнеры NI Alliance являются надежными экспертами в области интеграции ПО и оборудования NI, консалтинга, а также дополнительных инструментов и приложений. Независимо от потребностей вашего проекта или системы, Вы можете быть уверены, что когда вы найдете партнера, вы найдете и решение.

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Портал партнеров Alliance

Участники могут получить доступ к Порталу партнеров для получения учебных материалов, помощи по маркетингу, а также преимуществ и требований Программы.

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NI: платформа, которая ускоряет разработку

NI ускоряет процесс разработки, предоставляя открытую платформу на базе программного обеспечения, которая позволяет использовать модульное аппаратное обеспечение и обширную экосистему.

Экосистема NI помогает более эффективно создавать инновационные системы, предоставляя услуги и поддержку, программные дополнения и партнеров по разработке системных решений по всему миру.

NI предоставляет сочетание производительного программного обеспечения, высококачественных драйверов и модульного оборудования, которое помогает создавать уникальные решения.

Партнер National Instruments Alliance является субъектом предпринимательской деятельности, независимым от National Instruments, и не имеет никаких агентских, партнерских или совместных предприятий с National Instruments.