Стать партнером Alliance

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NI ускоряет процесс разработки, предоставляя открытую платформу на базе программного обеспечения, которая позволяет использовать модульное аппаратное обеспечение и обширную экосистему.
Экосистема NI помогает более эффективно создавать инновационные системы, предоставляя услуги и поддержку, программные дополнения и партнеров по разработке системных решений по всему миру.
NI предоставляет сочетание производительного программного обеспечения, высококачественных драйверов и модульного оборудования, которое помогает создавать уникальные решения.
Партнер National Instruments Alliance является субъектом предпринимательской деятельности, независимым от National Instruments, и не имеет никаких агентских, партнерских или совместных предприятий с National Instruments.