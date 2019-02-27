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Раздел новостей

В нашем разделе новостей находятся самые свежие новости и информация от NI, в том числе пресс-релизы и подробная информация о наших новейших продуктах.

Свежие новости

Посмотрите, как новейшие продукты и решения NI влияют на отрасли промышленности и решают инженерные задачи. Ознакомьтесь с последними выпусками новостей для получения дополнительной информации о выпусках новых продуктов и инициативах NI.

Блоги компании

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