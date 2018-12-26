Управление критическими веществами

NI стремится производить экологически чистые продукты и соответствует всем применимым законам об ответственности за окружающую среду и цепочку поставок.
Директива ЕС об ограничении использования определенных опасных веществ (RoHS) (2011/65 / EU) ограничивает использование в товарах вредных веществ, таких как свинец, ртуть и кадмий. Это относится к 11 категориям электрического и электронного оборудования. Продукты NI подпадают под категорию 9 "промышленные контрольно-измерительные приборы", которая вступила в силу 22 июля 2017 года. NI полностью соответствует директиве RoHS.
Директива (2015/863 / EU) внесла изменения в Приложение II к Директиве ЕС RoHS (2011/65 / EU) о добавлении четырех фталатов в список запрещенных веществ. Для этого необходимо, чтобы каждое гомогенное вещество в части содержало максимальный уровень концентрации менее 0,1 процента по массе бис (2-этилгексил) фталата (DEHP), бензилбутилфталата (BBP), дибутилфталата (DBP) и диизобутилфталата ( DIBP).
Для продуктов категории 9 «Промышленные приборы контроля и управления» предоставляется льготный период до 22 июля 2021 года. Следовательно, большинство продуктов NI выходят за рамки Директивы RoHS (2015/863 / EU) до этой даты. В настоящее время NI исследует нашу цепочку поставок, чтобы определить в наших продуктах наличие четырех новых веществ. К 2019 году NI планирует сертифицировать для большинства наших продуктов соответствие директиве RoHS и Приложению II.
NI сталкивается со следующими проблемами в процессе удаления опасных веществ из своей продукции в дополнение к далеко идущему воздействию на цепочку поставок:
Посмотреть полный текст директивы RoHS. Для получения дополнительной информации о соответствии NI RoHS, напишите на rohs@ni.com.
Чтобы узнать больше о директиве RoHS, обратитесь к следующим ресурсам NI.
В 2006 году Европейский парламент и Совет приняли Регламент (ЕС) № 1907/2006 о регистрации, оценке, разрешении и ограничении химических веществ (REACH). Одной из основных целей нормативного акта является защита окружающей среды от вредных веществ.
В соответствии с REACH, производители и импортеры химических веществ обязаны регистрировать эту информацию в центральной базе данных. REACH также возлагает ответственность на промышленность за управление рисками, связанными с химикатами, и за предоставление пользователям в цепочке поставок информации о безопасности веществ.
Производители изделий должны уведомлять потребителей обо всех Особо опасных Веществах (SVHC), содержащихся в объемах > 1 тонны/год, в концентрациях, превышающих 0,1 процента от веса продукта, и воздействие от которых нельзя исключать. В соответствии с REACH, компании, использующие отслеживаемые химикаты в любом продукте, должны будут запросить конкретное разрешение и предоставить обоснование использования вещества. Идентификация вещества в качестве SVHC и его включение в Список рассмотрения может привести к возникновению определенных юридических обязательств для импортеров, производителей и поставщиков изделия, которое содержит такое вещество.
Являясь мировым производителем и поставщиком, NI постоянно пересматривает действующее и планируемое к принятию международное законодательство. NI также остается в курсе глобальных требований благодаря членству и участию в признанных организациях, таких как EPPA, и органах стандартизации, таких как IEC.
Как производитель контрольно-измерительного оборудования в ЕС, NI не производит и не импортирует химические вещества в количестве более 1 тонны/год. Любые материалы, приобретенные для использования на наших производственных площадках в ЕС, такие как припой, приобретаются в пределах ЕС, и соответствуют действующим требованиям регистрации. Кроме того, продукты NI не выделяют никаких веществ в окружающую среду при нормальных и предполагаемых условиях использования.
Все продукты NI, включая аксессуары и упаковку, считаются «статьями» согласно REACH. На основании информации, собранной по цепочке поставок, NI подтверждает, что в ее электронных приборах отсутствуют вещества, идентифицированные как SVHC, в концентрации выше 0,1 процента по массе изделия, кроме тех, которые указаны в Перечне продуктов NI SVHC. NI регулярно просматривает Список Рассмотрения, опубликованный ECHA, и реагирует на любые SVHC, найденные в изделиях NI. Кроме того, NI получает информацию из цепочки поставок и будет предоставлять обновленную информацию клиентам о любых изменениях, необходимых для дальнейшего безопасного использования продуктов. В рамках поддержки целей REACH, NI предоставляет соответствующую информацию о соответственном использовании веществ своим поставщикам материалов. Поставщики товара должны при определенных условиях передавать информацию ниже по цепочке поставок. Эта информация может помочь нашим поставщикам в правильной регистрации наших случаев применения веществ в том случае, если они обязаны зарегистрировать их в соответствии с требованиями REACH.
Для получения информации о конкретных продуктах, связанной с REACH, напишите на reach@ni.com.
В 2010 году Соединенные Штаты приняли раздел 1502 Закона Додда-Франка о реформе Уолл-стрит и Акт о защите прав потребителей для решения гуманитарных проблем в Демократической Республике Конго (ДРК). Опасения связаны с четырьмя полезными ископаемыми, добываемыми на рудниках, контролируемых повстанцами в регионе ДРК: золото, тантал, олово и вольфрам. Закон и последующие правила, опубликованные Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), требуют начиная с 2013 финансового года от публично торгуемых компаний раскрывать следующую информацию:
У NI имеется ответственная политика снабжения, позволяющая избежать покупки компонентов, которые содержат минералы, полученные из источников в зонах конфликта. В дальнейшем NI оценит всех своих новых поставщиков на предмет их способности предоставить надежные данные о стране происхождения конфликтных минералов. В случае обнаружения минералов из источников в зонах конфликта в цепочке поставок NI, для разрешения ситуации будут своевременно предприняты соответствующие действия. NI ожидает, что ее поставщики отреагируют аналогичным образом, и сообщила об этой политике всем поставщикам.
Для получения дополнительной информации о соответствии NI закону о торговле конфликтными минералами обращайтесь по адресу customer.requests@ni.com. Загрузите последнюю версию шаблона отчета по конфликтным минералам.