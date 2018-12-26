Управление критическими веществами

NI стремится производить экологически чистые продукты и соответствует всем применимым законам об ответственности за окружающую среду и цепочку поставок.

Соответствие RoHS

Директива ЕС об ограничении использования определенных опасных веществ (RoHS) (2011/65 / EU) ограничивает использование в товарах вредных веществ, таких как свинец, ртуть и кадмий. Это относится к 11 категориям электрического и электронного оборудования. Продукты NI подпадают под категорию 9 "промышленные контрольно-измерительные приборы", которая вступила в силу 22 июля 2017 года. NI полностью соответствует директиве RoHS.

 

Директива (2015/863 / EU) внесла изменения в Приложение II к Директиве ЕС RoHS (2011/65 / EU) о добавлении четырех фталатов в список запрещенных веществ. Для этого необходимо, чтобы каждое гомогенное вещество в части содержало максимальный уровень концентрации менее 0,1 процента по массе бис (2-этилгексил) фталата (DEHP), бензилбутилфталата (BBP), дибутилфталата (DBP) и диизобутилфталата ( DIBP).

 

Для продуктов категории 9 «Промышленные приборы контроля и управления» предоставляется льготный период до 22 июля 2021 года. Следовательно, большинство продуктов NI выходят за рамки Директивы RoHS (2015/863 / EU) до этой даты. В настоящее время NI исследует нашу цепочку поставок, чтобы определить в наших продуктах наличие четырех новых веществ. К 2019 году NI планирует сертифицировать для большинства наших продуктов соответствие директиве RoHS и Приложению II.

Проблемы

NI сталкивается со следующими проблемами в процессе удаления опасных веществ из своей продукции в дополнение к далеко идущему воздействию на цепочку поставок:

  • Такие организации, как Агентство по охране окружающей среды (EPA), обнаружили, что варианты замены для некоторых опасных веществ могут оказывать воздействие на окружающую среду, равное или превышающее исходное опасное вещество. Чтобы смягчить эту проблему, NI активно сотрудничает с многочисленными торговыми организациями по всему миру. Благодаря взаимодействию с этими организациями и тесным отношениям с поставщиками, NI остается в авангарде как передовых технологических разработок в области материалов, так и соблюдения мировых норм по опасным веществам.
  • Правила в этой области быстро изменяются. NI является членом Коалиции по Тестированию и Измерениям, и работает через эту организацию над совершенствованием законодательства.

 

Посмотреть полный текст директивы RoHS. Для получения дополнительной информации о соответствии NI RoHS, напишите на rohs@ni.com.

Материалы

REACH (регистрация, оценка, авторизация и ограничение химических веществ)

В 2006 году Европейский парламент и Совет приняли Регламент (ЕС) № 1907/2006 о регистрации, оценке, разрешении и ограничении химических веществ (REACH). Одной из основных целей нормативного акта является защита окружающей среды от вредных веществ.

Цели REACH

В соответствии с REACH, производители и импортеры химических веществ обязаны регистрировать эту информацию в центральной базе данных. REACH также возлагает ответственность на промышленность за управление рисками, связанными с химикатами, и за предоставление пользователям в цепочке поставок информации о безопасности веществ.

 

Производители изделий должны уведомлять потребителей обо всех Особо опасных Веществах (SVHC), содержащихся в объемах > 1 тонны/год, в концентрациях, превышающих 0,1 процента от веса продукта, и воздействие от которых нельзя исключать. В соответствии с REACH, компании, использующие отслеживаемые химикаты в любом продукте, должны будут запросить конкретное разрешение и предоставить обоснование использования вещества. Идентификация вещества в качестве SVHC и его включение в Список рассмотрения может привести к возникновению определенных юридических обязательств для импортеров, производителей и поставщиков изделия, которое содержит такое вещество.

Точка зрения и обязанности NI

Являясь мировым производителем и поставщиком, NI постоянно пересматривает действующее и планируемое к принятию международное законодательство. NI также остается в курсе глобальных требований благодаря членству и участию в признанных организациях, таких как EPPA, и органах стандартизации, таких как IEC.

 

Как производитель контрольно-измерительного оборудования в ЕС, NI не производит и не импортирует химические вещества в количестве более 1 тонны/год. Любые материалы, приобретенные для использования на наших производственных площадках в ЕС, такие как припой, приобретаются в пределах ЕС, и соответствуют действующим требованиям регистрации. Кроме того, продукты NI не выделяют никаких веществ в окружающую среду при нормальных и предполагаемых условиях использования.

 

Все продукты NI, включая аксессуары и упаковку, считаются «статьями» согласно REACH. На основании информации, собранной по цепочке поставок, NI подтверждает, что в ее электронных приборах отсутствуют вещества, идентифицированные как SVHC, в концентрации выше 0,1 процента по массе изделия, кроме тех, которые указаны в Перечне продуктов NI SVHC. NI регулярно просматривает Список Рассмотрения, опубликованный ECHA, и реагирует на любые SVHC, найденные в изделиях NI. Кроме того, NI получает информацию из цепочки поставок и будет предоставлять обновленную информацию клиентам о любых изменениях, необходимых для дальнейшего безопасного использования продуктов. В рамках поддержки целей REACH, NI предоставляет соответствующую информацию о соответственном использовании веществ своим поставщикам материалов. Поставщики товара должны при определенных условиях передавать информацию ниже по цепочке поставок. Эта информация может помочь нашим поставщикам в правильной регистрации наших случаев применения веществ в том случае, если они обязаны зарегистрировать их в соответствии с требованиями REACH.

 

Для получения информации о конкретных продуктах, связанной с REACH, напишите на reach@ni.com.

Закон о торговле конфликтными минералами

В 2010 году Соединенные Штаты приняли раздел 1502 Закона Додда-Франка о реформе Уолл-стрит и Акт о защите прав потребителей для решения гуманитарных проблем в Демократической Республике Конго (ДРК). Опасения связаны с четырьмя полезными ископаемыми, добываемыми на рудниках, контролируемых повстанцами в регионе ДРК: золото, тантал, олово и вольфрам. Закон и последующие правила, опубликованные Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), требуют начиная с 2013 финансового года от публично торгуемых компаний раскрывать следующую информацию:

  • Какие изделия требуют четырех минералов для функциональности или производства
  • Присутствие любого из четырех минералов, которые происходят из источников в зонах конфликта
  • Усилия, предпринятые для определения происхождения минералов, используемых в продуктах

 

У NI имеется ответственная политика снабжения, позволяющая избежать покупки компонентов, которые содержат минералы, полученные из источников в зонах конфликта. В дальнейшем NI оценит всех своих новых поставщиков на предмет их способности предоставить надежные данные о стране происхождения конфликтных минералов. В случае обнаружения минералов из источников в зонах конфликта в цепочке поставок NI, для разрешения ситуации будут своевременно предприняты соответствующие действия. NI ожидает, что ее поставщики отреагируют аналогичным образом, и сообщила об этой политике всем поставщикам.

 

Для получения дополнительной информации о соответствии NI закону о торговле конфликтными минералами обращайтесь по адресу customer.requests@ni.com. Загрузите последнюю версию шаблона отчета по конфликтным минералам.