Управление критическими веществами

Директива ЕС об ограничении использования определенных опасных веществ (RoHS) (2011/65 / EU) ограничивает использование в товарах вредных веществ, таких как свинец, ртуть и кадмий. Это относится к 11 категориям электрического и электронного оборудования. Продукты NI подпадают под категорию 9 "промышленные контрольно-измерительные приборы", которая вступила в силу 22 июля 2017 года. NI полностью соответствует директиве RoHS.

Директива (2015/863 / EU) внесла изменения в Приложение II к Директиве ЕС RoHS (2011/65 / EU) о добавлении четырех фталатов в список запрещенных веществ. Для этого необходимо, чтобы каждое гомогенное вещество в части содержало максимальный уровень концентрации менее 0,1 процента по массе бис (2-этилгексил) фталата (DEHP), бензилбутилфталата (BBP), дибутилфталата (DBP) и диизобутилфталата ( DIBP).

Для продуктов категории 9 «Промышленные приборы контроля и управления» предоставляется льготный период до 22 июля 2021 года. Следовательно, большинство продуктов NI выходят за рамки Директивы RoHS (2015/863 / EU) до этой даты. В настоящее время NI исследует нашу цепочку поставок, чтобы определить в наших продуктах наличие четырех новых веществ. К 2019 году NI планирует сертифицировать для большинства наших продуктов соответствие директиве RoHS и Приложению II.