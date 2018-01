Compare o LabVIEW 2017 com o LabVIEW NXG

A coluna "LabVIEW 2017" relaciona todas as funções presentes no LabVIEW Professional Edition, além de todos os demais módulos e toolkits NI. Este quadro mostra informações de compatibilidade até o LabVIEW NXG 2.1. As próximas versões do LabVIEW NXG, incluindo a nova versão 2.1, serão compatíveis com mais dispositivos de hardware. Veja o ​plano de desenvolvimento do produto​, para saber mais sobre as próximas versões.