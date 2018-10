Usuários do Multisim™ que estejam com o seu SSP (Programa Padrão de Serviços) ativo podem fazer o​ upgrade​. Ao fazer o upgrade, você recebe o Circuit Design Suite, que inclui as últimas versões do Multisim™ e do Ultiboard™ 1. Com o seu código de ativação do Multisim™, você tem direito a ativar a versão mais nova do Multisim™ e tem acesso à versão de teste do Ultiboard™. Se o Ultiboard™ não estiver incluso em seu SSP, você poderá comprá-lo separadamente ou fazer upgrade para o Circuit Design Suite, que inclui a ativação total do Multisim™ e do Ultiboard™ com um bom desconto. Seu SSP não está ativo? Renove hoje mesmo para ter acesso às últimas versões do Multisim™.