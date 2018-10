O que é o FlexLogger™?

O FlexLogger ajuda você a criar sistemas de data logging de alta flexibilidade e escalabilidade com hardware de aquisição de dados, sem exigir programação.Você pode usar fluxos de trabalho de configuração de sensores específicos para configurar, visualizar e registrar rapidamente várias medições sincronizadas a partir de sensores analógicos, sinais digitais e barramentos de comunicação no veículo. Você também pode gerar sinais de tensão, corrente ou digitais para acionar atuadores ou controlar pontos de ajuste. O FlexLogger salva metadados automaticamente, documentando a configuração do teste, permitindo rastrear os resultados dos testes e fazer comparações entre vários testes com facilidade. Você pode também rever os resultados dos testes interativamente em um visualizador de dados integrado, para inspecionar visualmente os dados e poder obter conclusões.