Trabalhando para garantir o sucesso do cliente

Com a nossa parceria, estamos trabalhando para melhorar o fluxo de trabalho do usuário entre o software MathWorks e os produtos de hardware e software da NI. Com o compartilhamento de ferramentas e conhecimento, as empresas fornecerão melhores serviços de suporte técnico e de engenharia aos nossos clientes em comum. Essa colaboração ajuda os clientes a atender melhor às suas necessidades de computação técnica e projeto baseado em modelo com sistemas automatizados de medição e teste.