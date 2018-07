Inovação e colaboração

O Laboratório da IoT Industrial está localizado na sede global da NI em Austin, Texas. Esse laboratório é uma vitrine funcional das tecnologias, soluções e arquiteturas de sistema da Internet das Coisas Industrial (IIoT). Por meio de demonstrações, como os testbeds do Internet Consortium (IIC) no local, as empresas participantes trabalham juntas em soluções inovadoras e iniciam discussões com os especialistas da área para resolver os desafios do mundo real.