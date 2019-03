Mantenha tudo funcionando

Esse problema é maior do que você possa imaginar. Ele não é restrito a aplicações de geração de energia, podendo ser encontrado em quase todas as aplicações que utilizam equipamentos críticos. O Electric Power Research Institute (EPRI) calculou e comparou os custos de manutenção para diferentes técnicas de manutenção, expressos em US$ por cavalo-força (HP) por ano. Os pesquisadores descobriram que a estratégia de manutenção programada é a de custo mais alto, de US$ 24 por HP. A estratégia de manutenção corretiva (de natureza reativa, pela qual a máquina é mantida em operação até falhar) é a segunda mais cara, de US$ 17 por HP, mas com o custo adicional de comprometer a segurança. Traçando um paralelo com equipamentos como bombas e motores usados na geração de energia, uma estratégia de manutenção programada de uma bomba de 1.000 HP custaria aproximadamente US$ 24.000/ano, enquanto que uma estratégia de manutenção corretiva custaria US$ 17.000/ano, conforme o estudo da EPRI. Isso pode não parecer muito, mas quando multiplicado pelo número desses equipamentos por toda a empresa (1.500), o custo chegaria a US$ 36 milhões/ano para um plano de manutenção programada, e US$ 25 milhões para a estratégia corretiva no mesmo período. Somando todos esses números, é fácil ver por que a manutenção dos equipamentos é um tópico tão importante. Na verdade, segundo a revista Forbes, "um de cada três dólares gastos em manutenção preventiva [ou programada] é jogado fora." Observar os custos de manutenção de máquinas e equipamentos de grande porte em uma grande instalação pode nos dar uma ideia do custo da manutenção, mas esse é apenas o começo da história do real custo do mau gerenciamento do equipamento.

Mais de 50% da capacidade de geração nos EUA tem mais de 30 anos

Para identificar o real custo do mau gerenciamento de equipamentos, vamos olhar o problema mais de perto. Há muitos custos associados à manutenção de uma bomba, como o custo anual de US$ 24.000, ou o custo de capital de uma turbina, que pode ultrapassar US$ 10 milhões. Há também custos ocultos de compras não planejadas e seus custos operacionais associados. Por exemplo, segundo um estudo realizado pela Corporate Executive Board, a compra não planejada de uma ventoinha de US$ 17 pode resultar em um custo próximo a US$ 117, quando considerados os custos operacionais e logísticos envolvidos. Mas esses custos parecem insignificantes quando comparados à real perda provocada pela parada de operação de toda uma planta, com perda de energia, multas monetárias pesadas e a percepção pública negativa. Evitar paradas na operação é, dessa forma, crítico para as operações. Conforme um relatório publicado na Electric Power Monthly, o EIA, departamento norte-americano responsável pelas informações relativas ao sistema nacional de energia, descobriu que mais de 50% da capacidade de geração dos EUA é baseada em equipamentos com mais de 30 anos. Essa situação aumenta o potencial para falhas que, dependendo do tipo de equipamento, pode tornar a energia fornecida mais suscetível a panes e instabilidades. Na Europa Ocidental a situação é ainda pior, com 75% das plantas na última metade de sua vida útil. Precisamos de uma melhor maneira de garantir a confiabilidade desse equipamento, para garantir maior tempo em operação e evitar multas.