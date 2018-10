Uma abordagem mais inteligente para o teste de caracterização

Quando os circuitos integrados eram mais simples e menos integrados, os instrumentos de bancada de funcionalidade fixa eram suficientes no laboratório. Mas, à medida que os requisitos de teste crescem com o aumento da integração, aumenta também a necessidade de uma mistura mais ampla de instrumentação. É comum encontrar uma bancada de caracterização cheia de instrumentação. Mas o espaço não é o único problema. Os instrumentos de bancada são otimizados para trabalhar de forma independente em vez de operarem juntos; a integração através de GPIB ou Ethernet não é ideal para alta taxa de transferência de dados, baixa latência de comunicação e estreita sincronização. A abordagem da NI à caracterização e validação de semicondutores é baseada em uma única plataforma subjacente do PXI e software que você pode usar do laboratório à produção. Com essa abordagem, você pode melhorar o tempo de lançamento no mercado com a capacidade de caracterizar os componentes mais rapidamente, reduzindo os custos dos equipamentos e melhorando a eficiência de sua equipe.