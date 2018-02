Acelere a sua engenharia

A NI combina funções básicas de software, como análises de dados integradas, ampla integração de hardware e semântica de desenvolvimento de alta produtividade, com recursos especializados para aplicações com targets, tais como LTE IP, projeto de comunicações assíncronas e gerenciamento de sequências de teste automatizadas. Além disso, você tem o compromisso da NI com o seu sucesso, com serviços e treinamentos que irão ajudá-lo a projetar e testar o mundo ao seu redor com maior rapidez, a um menor custo e maior qualidade.