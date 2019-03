Eletrônica de potência para mobilidade eletrônica

Uma confluência de regulamentações de emissões, dos principais avanços tecnológicos e das pressões competitivas estão fazendo com que as montadoras invistam de forma agressiva em novas tecnologias de sistemas de powertrain de EV e soluções de eletrônica de potência ou de "mobilidade eletrônica". Arquiteturas diferentes estão disputando proeminência em vários segmentos do mercado. Veículos híbridos, PHEVs, veículos elétricos à bateria (BEVs) e veículos elétricos por célula de combustível estão todos em desenvolvimento intenso. A corrida para fornecer tecnologias de eletrônica de potência cada vez mais complexas ao mercado está desafiando equipes de teste com uma explosão de casos de teste e sem precedentes históricos para ajudá-los a lidar com novos e diferentes tipos de testes de caracterização e durabilidade. A NI oferece uma abordagem de teste flexível e baseada em plataforma que os engenheiros podem usar em todo o projeto V para acelerar o desenvolvimento de testes, expandir a cobertura de testes e gerenciar dados e sistemas com eficiência. A NI fornece às equipes de teste as ferramentas necessárias para transformar os recursos de teste de transmissão da organização em uma vantagem competitiva.