Visão geral da tecnologia NI

Veículos e motoristas ganham um novo nível de segurança com a tecnologia ADAS. Os sistemas de segurança já foram apenas câmeras traseiras e assistência ao estacionamento. Hoje, esses sistemas estão sendo combinados com outros subsistemas e integrados a novas tecnologias para oferecer recursos que salvam vidas, como freios de emergência. Sendo agora utilizados em aplicações cada vez mais críticas para a segurança, esses sistemas devem necessariamente passar por testes cada vez mais rigorosos, mas sem deixar de acompanhar o rápido ritmo das inovações. A NI oferece uma abordagem que utiliza uma única plataforma centrada em software para o teste automotivo que pode integrar nativamente todos os tipos de E/S que você precisa para testar a tecnologia ADAS, hoje e no amanhã. Essa abordagem garante uma integração mais fácil e dados de teste de maior exatidão. Você pode utilizar essa mesma plataforma em todos os aspectos do projeto do sistema, da caracterização à verificação e validação, até mesmo no chão da fábrica.