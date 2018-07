1. New Radio (NR) é o nome da interface aérea

2. 5G usa novo espectro

A questão sobre qual espectro as redes 5G irão usar tem sido bastante significativa, e a resposta está se tornando mais clara aos poucos. Quando a pesquisa sobre o 5G começou, muitos ficaram entusiasmados com a possibilidade de usar o espectro de ondas milimétricas para o 5G, e isso será uma grande parte da solução. No entanto, no curto prazo, o espectro sub-6 GHz e as bandas de onda milimétricas são partes importantes dessa equação. A revisão 15 descreve vários grupos de novos espectros especificamente para implementações do NR, que variam de 2,5 GHz a 40 GHz. Duas bandas direcionadas para implementação mais imediata para casos de uso móvel são as bandas de 3,3 GHz a 3,8 GHz e de 4,4 GHz a 5,0 GHz. O espectro de 3,3 GHz a 3,8 GHz poderia potencialmente ter implementações do 5G já em 2018. As entidades reguladoras nos Estados Unidos, Europa e vários países asiáticos já abriram esse espectro para uso do 5G. E as amplas larguras de banda disponíveis nesta banda são atraentes para as operadoras. Mas o espectro abaixo de 40 GHz é apenas o começo. Futuras revisões do 3GPP podem permitir o uso de espectro de até 86 GHz.