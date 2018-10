Aproveite a tecnologia em rápida evolução

Com o FlexRIO, você pode trabalhar com os conversores mais rápidos disponíveis. Juntos, os FPGAs Xilinx Kintex UltraScale e o módulo LabVIEW FPGA colocam em suas mãos os recursos necessários para o desenvolvimento de aplicações com algoritmos complexos, processamento de dados em tempo real entre as E/S e a CPU e a implementação de seus projetos no hardware.