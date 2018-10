O que é o Multisim™?

O Multisim™ integra a simulação SPICE padrão da indústria com um ambiente esquemático interativo para visualizar e analisar instantaneamente o comportamento de circuitos eletrônicos. Sua interface intuitiva ajuda os educadores a reforçar a teoria dos circuitos e melhorar a compreensão e retenção dos conceitos teóricos em todo o currículo de engenharia. Ao acrescentar a poderosa simulação e análise de circuitos ao fluxo do projeto, o Multisim™ ajuda pesquisadores e projetistas a reduzir as iterações dos protótipos de placas de circuito impresso (PCB) e economizar seus custos de desenvolvimento.