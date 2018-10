O que é o DIAdem?

O DIAdem é um ambiente de software único e unificado que ajuda você a se tornar mais eficiente ao pós-processar seus dados de medição. Ele é otimizado para grandes conjuntos de dados e inclui ferramentas para ajudá-lo a rapidamente procurar os dados necessários, visualizar e investigar esses dados, transformá-los com funções de análise específicas da engenharia e compartilhar resultados com um poderoso editor de relatórios com a função arrastar e soltar. Os scripts do DIAdem podem ajudá-lo a automatizar suas tarefas de pós-processamento de dados repetitivos e transformar seus dados de medição em informações valiosas. Usuários do DIAdem com SSP (programa padrão de serviços) ativo podem fazer o ​upgrade para a versão mais recente do DIAdem.