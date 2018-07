O que é o CompactRIO?

Supere os desafios tradicionais da programação de arquiteturas heterogêneas, com o Linux Real-Time, módulo LabVIEW FPGA e driver NI-DAQmx. Com essa combinação, você desenvolverá o seu sistema com maior rapidez, programando o processador de tempo real e o FPGA programável pelo usuário com uma única ferramenta de software de uso intuitivo. Concentre-se na solução de problemas, não em tarefas de programação de baixo nível, com um software integrado e fácil de usar que reduz os riscos, aumenta a produtividade e elimina a necessidade de criar e manter drivers de E/S, sistemas operacionais e outros middleware.