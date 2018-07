As soluções NI ELVIS para laboratórios oferecem material didático e experimentos completos aos educadores, para garantir que os estudantes poderão explorar a fundo a teoria no laboratório.

Os acessórios para o myRIO proporcionam aos educadores maiores recursos para as suas disciplinas de mecatrônica, sistemas de controle, robótica ou projetos de conclusão de curso com o myRIO.

Entre os acessórios do myDAQ estão sensores, kits e réplicas em escala reduzida de sistemas do mundo real que trabalham com hardware e software educacional da NI.