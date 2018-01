Tenha a certeza de estar pronto para o futuro

É mais do que apenas ADAS e veículos autônomos. Todos os aspectos dos automóveis estão ficando mais inteligentes, e essa inovação traz novos desafios ao teste. As interdependências entre sistemas e novas tecnologias, como eletrônica de potência para veículos elétricos, Radar, Lidar e V2X estão aumentando a complexidade, custo e tempo do teste. Com a flexibilidade de uma plataforma aberta centrada em software, a maior diversidade de E/S e sincronização de todo o sistema, a NI, seus parceiros de integração e todo o seu crescente ecossistema de tecnologia estão prontos para ajudá-lo a desenvolver soluções de ponta a ponta que simulam e testam completamente as tecnologias de hoje e do amanhã.