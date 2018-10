Caracterização e validação de laboratório

Os líderes da indústria estão usando uma nova abordagem para o teste de semicondutores para atender aos mais recentes desafios de teste de circuitos integrados de sinais mistos e de RF. Com a plataforma aberta e definida por software da NI, os clientes podem atender aos requisitos de teste em evolução e gerenciar as pressões do cronograma.