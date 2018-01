Otimize o que é mais importante

Com a plataforma NI, você pode conectar qualquer sensor ou atuador a qualquer "coisa" para gerar grandes volumes de dados com alta exatidão, mas saber o que fazer com esses dados é a base do sucesso de qualquer solução de IIoT. A tecnologia NI pode ajudá-lo a obter informações significativas a partir de seus dados para você tomar melhores decisões empresariais, além de controlar seus dispositivos e realizar análises com precisão de nanossegundos no edge, reduzir a quantidade de testes a serem realizados e colocar seus produtos no mercado com maior rapidez e confiança.