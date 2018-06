Visão geral da tecnologia NI

O sucesso na indústria aeroespacial e de defesa exige que você forneça um produto de alta disponibilidade com fugas de qualidade zero. Para reduzir o custo e garantir a confiabilidade do sistema, os engenheiros utilizam a simulação HIL para realizar testes virtuais em seus sistemas embarcados antes de passar aos testes do mundo real, que apresentam maiores riscos e exigem maiores custos e tempo. As soluções de teste da NI possibilitam testes confiáveis ​​com uma plataforma flexível definida por software, que diminui o risco do cronograma, substituindo o projeto customizado e o esforço de integração por componentes e interfaces comerciais modulares e prontos para uso. Com a flexibilidade e amplitude da plataforma NI, você pode usar o mesmo hardware e software para testar aplicações avançadas de RF, inteligência de sinais, rádios definidos por software, sistemas aviônicos, controladores de voo e muito mais.