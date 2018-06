Visão geral da tecnologia NI

Os testes rigorosos são essenciais para os componentes e subconjuntos usados ​​na criação de sistemas de aeronaves, espaciais e defesa. Você deve caracterizar e testar a durabilidade do dispositivo sob teste para garantir que ele atenda às especificações em todas as condições operacionais. À medida que esses dispositivos se tornam mais complexos, você precisa de testadores mais sofisticados para garantir que eles funcionem conforme planejado com todos os sistemas de produtos, em campo, ao longo de toda a vida útil do produto. E, à medida que os componentes e subsistemas evoluem ao longo de um programa, elem podem exigir o reprojeto ou reequipamento do testador de maneira cara e inesperada para atender aos novos requisitos. A NI oferece uma abordagem flexível para criar sistemas de teste com uma ampla combinação de E/S e uma plataforma aberta para integrar sistemas de outros fornecedores e protocolos de comunicação. Com os equipamentos da NI, você pode ter certeza de que seu testador pode evoluir junto com novos projetos e requisitos de teste.