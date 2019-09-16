NI-DAQmx和传统NI-DAQ（旧版）驱动程序支持：主页

1. NI DAQ硬件驱动支持
这组文档显示了特定数据采集(DAQ)板硬件应使用的驱动程序版本，包含了Windows、Linux和Mac OS三种操作系统。
NI-DAQmx驱动程序在2003年取代了Traditional NI-DAQ（旧版）驱动程序[以前称为NI-DAQ]。 NI-DAQmx提供VI和用于控制测量设备的开发工具。如需更多信息，请阅读DAQ入门指南。
NI-DAQmx Base驱动程序包含LabVIEW和C语言应用程序编程接口(API)，利用这些接口，可以在Linux、Mac OS X和PDA上为设备创建应用程序。NI-DAQmx Base包含受支持DAQ设备适用的高级接口，是NI-DAQmx API的子集。
Traditional NI-DAQ（旧版）是与传统数据采集产品兼容的传统硬件驱动程序。 NI-DAQmx也支持传统NI-DAQ（旧版）中所支持的一些产品。 在这些情况下，建议使用NI-DAQmx。
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如需访问最新版NI-DAQmx的下载页面，请单击此处。如需检查此版本的驱动程序是否支持设备，请参阅NI-DAQmx自述文件中的NI-DAQmx中的设备支持部分，或联系NI技术支持。
2. 选择设备类型，即可查看对应的驱动程序支持和OS兼容性
3. 旧设备信息