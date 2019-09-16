NI-DAQmx和传统NI-DAQ（旧版）驱动程序支持：主页

本文档提供了一些常用资源，可在使用NI-DAQmx、NI-DAQmx Base、传统NI-DAQ（旧版）或NI开关时提供NI DAQ硬件设备支持。本文还提供了受支持设备的列表，其中显示了每个设备支持的最新推荐驱动版本，包含了Windows、Linux和Mac OS三种操作系统。

1. NI DAQ硬件驱动支持

这组文档显示了特定数据采集(DAQ)板硬件应使用的驱动程序版本，包含了Windows、Linux和Mac OS三种操作系统。

NI-DAQmx驱动程序在2003年取代了Traditional NI-DAQ（旧版）驱动程序[以前称为NI-DAQ]。 NI-DAQmx提供VI和用于控制测量设备的开发工具。如需更多信息，请阅读DAQ入门指南。

NI-DAQmx Base驱动程序包含LabVIEW和C语言应用程序编程接口(API)，利用这些接口，可以在Linux、Mac OS X和PDA上为设备创建应用程序。NI-DAQmx Base包含受支持DAQ设备适用的高级接口，是NI-DAQmx API的子集。

Traditional NI-DAQ（旧版）是与传统数据采集产品兼容的传统硬件驱动程序。 NI-DAQmx也支持传统NI-DAQ（旧版）中所支持的一些产品。 在这些情况下，建议使用NI-DAQmx。

以下链接中的页面已归档，NI将不再进行更新。

如需访问最新版NI-DAQmx的下载页面，请单击此处。如需检查此版本的驱动程序是否支持设备，请参阅NI-DAQmx自述文件中的NI-DAQmx中的设备支持部分，或联系NI技术支持。

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2. 选择设备类型，即可查看对应的驱动程序支持和OS兼容性

PCI、PCIe、PXI和PXIe

便携式设备（USB、以太网、无线和PCMCIA）

PXI/PXIe开关

SCXI（包括SCXI开关）

信号调理附件



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3. 旧设备信息

即插即用ISA/PC/AT

旧USB设备



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4. 下载ADE和驱动程序

LabVIEW下载

LabWindows™/CVI™下载

NI-DAQmx驱动程序下载（Windows）

NI-DAQmx驱动程序下载（Linux）

NI-DAQmx Base驱动程序下载（所有操作系统）

Traditional NI-DAQ（旧版）驱动程序下载

NI开关驱动程序下载





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5. 其它信息

NI-DAQmx入门指南

NI数据采集支持（Mac OS）

NI-DAQmx和Windows版本兼容性

测量硬件驱动程序开发套件(MH DDK)