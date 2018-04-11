LabVIEW NXG 2.1补丁详细信息

发布日期: Apr 10, 2018 | 0 Ratings | 0.00 out of 5 | 打印

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  1. 系统要求
  2. 安装补丁
  3. 问题修正
  4. 相关链接

1. 系统要求

本文档包含LabVIEW NXG 2.1的全部补丁信息。补丁的系统要求与LabVIEW NXG 2.1的系统要求相同。关于系统要求的详细信息见LabVIEW NXG 2.1自述文件

 

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2. 安装补丁

关于在LabVIEW NXG开发环境中安装补丁的说明，见以下文档：
LabVIEW NXG补丁安装说明

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3. 问题修正

下表列出了每个补丁修正的问题。NI强烈建议所有LabVIEW NXG 2.1的用户安装最新补丁。

 

LabVIEW NXG 2.1.1补丁修正的问题

ID问题描述
691374带有单个波形数据点的图表将显示错误的绝对时间。
691224Web VI中条件结构的字符串选择器将忽略引号字符(")并执行默认的条件。
689823从程序框图中剪切对象，并将其粘贴至前面板可能会导致LabVIEW NXG崩溃。
688410在同时装有LabVIEW NXG 2.0和2.1运行引擎的计算机上，安装LabVIEW NXG 2.0 Web模块将显示错误（即使成功安装）。
688019重命名软件前面板(SFP)项将显示不必要的确认对话框。
687856设置为连接值的循环隧道将在外部循环计数间保留数据。
687791从选项卡控件中删除最后一个选项卡可能会导致LabVIEW NXG崩溃。
687572从WebVI前面板中复制对象，并将其粘贴至桌面面板可能会导致LabVIEW NXG崩溃。
689982在Web VI中调用反正切（2个输入）VI时将返回不正确的值。
689779在某些情况下，Web VI内的未连线子VI可能会导致内存泄漏。


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4. 相关链接

 

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