LabVIEW NXG 2.1补丁详细信息

ID 问题描述

691374 带有单个波形数据点的图表将显示错误的绝对时间。

691224 Web VI中条件结构的字符串选择器将忽略引号字符(")并执行默认的条件。

689823 从程序框图中剪切对象，并将其粘贴至前面板可能会导致LabVIEW NXG崩溃。

688410 在同时装有LabVIEW NXG 2.0和2.1运行引擎的计算机上，安装LabVIEW NXG 2.0 Web模块将显示错误（即使成功安装）。

688019 重命名软件前面板(SFP)项将显示不必要的确认对话框。

687856 设置为连接值的循环隧道将在外部循环计数间保留数据。

687791 从选项卡控件中删除最后一个选项卡可能会导致LabVIEW NXG崩溃。

687572 从WebVI前面板中复制对象，并将其粘贴至桌面面板可能会导致LabVIEW NXG崩溃。

689982 在Web VI中调用反正切（2个输入）VI时将返回不正确的值。