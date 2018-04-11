LabVIEW NXG 2.1补丁详细信息

1. 系统要求
本文档包含LabVIEW NXG 2.1的全部补丁信息。补丁的系统要求与LabVIEW NXG 2.1的系统要求相同。关于系统要求的详细信息见LabVIEW NXG 2.1自述文件。
2. 安装补丁
关于在LabVIEW NXG开发环境中安装补丁的说明，见以下文档：
LabVIEW NXG补丁安装说明
3. 问题修正
下表列出了每个补丁修正的问题。NI强烈建议所有LabVIEW NXG 2.1的用户安装最新补丁。
LabVIEW NXG 2.1.1补丁修正的问题
|ID
|问题描述
|691374
|带有单个波形数据点的图表将显示错误的绝对时间。
|691224
|Web VI中条件结构的字符串选择器将忽略引号字符(")并执行默认的条件。
|689823
|从程序框图中剪切对象，并将其粘贴至前面板可能会导致LabVIEW NXG崩溃。
|688410
|在同时装有LabVIEW NXG 2.0和2.1运行引擎的计算机上，安装LabVIEW NXG 2.0 Web模块将显示错误（即使成功安装）。
|688019
|重命名软件前面板(SFP)项将显示不必要的确认对话框。
|687856
|设置为连接值的循环隧道将在外部循环计数间保留数据。
|687791
|从选项卡控件中删除最后一个选项卡可能会导致LabVIEW NXG崩溃。
|687572
|从WebVI前面板中复制对象，并将其粘贴至桌面面板可能会导致LabVIEW NXG崩溃。
|689982
|在Web VI中调用反正切（2个输入）VI时将返回不正确的值。
|689779
|在某些情况下，Web VI内的未连线子VI可能会导致内存泄漏。
4. 相关链接