What Version of MAX Is Installed with NI-VISA?

Overview

This article will help you determine which version of Measurement & Automation Explorer (MAX) is installed with your NI-VISA driver.

1. Introduction The following is a list of more recent releases of the NI-VISA driver with their corresponding version of Measurement & Automation Explorer (MAX): NI-VISA Version MAX Version NI-VISA 15.0 MAX 15.0 NI-VISA 14.0.1 MAX 14.0.1 NI-VISA 14.0 MAX 14.0 NI-VISA 5.4.1 MAX 5.5 NI-VISA 5.4 MAX 5.5 NI-VISA 5.3 MAX 5.4 NI-VISA 5.2 MAX 5.3 NI-VISA 5.1.2 MAX 5.1 NI-VISA 5.1.1 MAX 5.0 NI-VISA 5.1 MAX 5.0 NI-VISA 5.0.3 MAX 4.7 NI-VISA 5.0.2 MAX 4.7 NI-VISA 5.0.1 MAX 4.7 NI-VISA 5.0 MAX 4.7 NI-VISA 4.6.2 MAX 4.6.1 NI-VISA 4.6.1 MAX 4.6.1 NI-VISA 4.6 MAX 4.6.1 NI-VISA 4.5.1 MAX 4.6 NI-VISA 4.5 MAX 4.5 NI-VISA 4.4 MAX 4.5 NI-VISA 4.3 MAX 4.4 NI-VISA 4.2 MAX 4.3 NI-VISA 4.1 MAX 4.2.1 NI-VISA 4.0 MAX 4.1 NI-VISA 3.6 MAX 4.0.3 NI-VISA 3.5.1 MAX 4.0.2 NI-VISA 3.5 MAX 4.0.2 NI-VISA 3.4.1 MAX 4.0 NI-VISA 3.4 MAX 4.0 NI-VISA 3.3.1 MAX 3.1.1 NI-VISA 3.3 MAX 3.1.1 NI-VISA 3.2 MAX 3.1.1 NI-VISA 3.1 MAX 3.1 NI-VISA 3.0.1 MAX 3.0 NI-VISA 3.0 MAX 3.0 Back to Top 2. Additional Resources NI-VISA Download

