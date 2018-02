Xilinx FPGA Chips for National Instruments RIO Devices

This article lists the Xilinx FPGA chips used by National Instruments RIO devices.

Xilinx FPGA NI RIO Device Virtex-5 Virtex-5, LX30 PXI-7841R Virtex-5, LX30 PXI-7851R Virtex-5, LX30 PXI-7951R Virtex-5, LX30 PCIe-7841R Virtex-5, LX30 PCIe-7851R Virtex-5, LX30 CompactRIO 9111 Virtex-5, LX30 CompactRIO 9112 Virtex-5, LX50 PXI-7842R Virtex-5, LX50 PXI-7852R Virtex-5, LX50 PXI-7952R Virtex-5, LX50 PCIe-7842R Virtex-5, LX50 PCIe-7852R Virtex-5, LX50 CompactRIO 9113 Virtex-5, LX50 CompactRIO 9114 Virtex-5, LX50 NI 9154 Virtex-5, LX50 PCIe-1473R Virtex-5, LX85 PXI-7853R Virtex-5, LX85 PXI-7953R Virtex-5, LX85 CompactRIO 9116 Virtex-5, LX85 NI 9155 Virtex-5, LX85 NI 9157 Virtex-5, LX110 TXI-7854R Virtex-5, LX110 PXI-7954R Virtex-5, LX110 CompactRIO 9118 Virtex-5, LX110 NI 9159 Virtex-5, LX110 NI 1473R-LX110 Virtex-5, SX50T PXIe-7961R Virtex-5, SX50T PXIe-7962R Virtex-5, SX95T PXIe-7965R Virtex-5, SX95T PXIe-7966R Virtex-5, SX95T PXIe-5641R Virtex-6 Virtex-6 LX195T PXIe-5644R Virtex-6 LX195T PXIe-5645R Virtex-6 LX240T PXIe-5646R Virtex-7 Virtex-7 VX690T PXIe-5840R Virtex-II Virtex-II, V1000 PCI/PXI-7811R Virtex-II, V1000 PCI/PXI-7830R Virtex-II, V1000 PCI/PXI-7831R Virtex-II, XC2V1000 CompactRIO 9101 Virtex-II, XC2V1000 CompactRIO 9102 Virtex-II, V3000 PCI/PXI-7813R Virtex-II, V3000 PCI/PXI-7833R Virtex-II, XC2V3000 CompactRIO 9103 Virtex-II, XC2V3000 CompactRIO 9104 Virtex-II Pro P30, XC2VP30 PCI-5640R Spartan 3 Spartan 3, XC3S1000 CompactRIO 9072 Spartan 3, XC3S1000 Single-Board RIO 9601 Spartan 3, XC3S1000 Single-Board RIO 9611 Spartan 3, XC3S1000 Single-Board RIO 9631 Spartan 3, XC3S1000 Single-Board RIO 9641 Spartan 3, 2 Million Gate CompactRIO 9073 Spartan 3, 2 Million Gate CompactRIO 9074 Spartan 3, 2 Million Gate NI 9144 Spartan 3, 2 Million Gate NI 9148 Spartan 3, XC3S2000 Single-Board RIO 9602 Spartan 3, XC3S2000 Single-Board RIO 9612 Spartan 3, XC3S2000 Single-Board RIO 9632 Spartan 3, XC3S2000 Single-Board RIO 9642 Spartan 3, 2 Million Gate CompactRIO FRC Spartan 3E, 500K Gate Digital Electronics FPGA Board Spartan 6 Spartan 6, LX16 NI 8237R Spartan 6, LX 25 CompactRIO 9075 Spartan 6, LX 25 Single-Board RIO 9605 Spartan 6, LX 25 Single-Board RIO 9623 Spartan 6, LX 25 Single-Board RIO 9633 Spartan 6, LX 45 NI 9146 Spartan 6, LX 45 CompactRIO FRC II Spartan 6, LX 45 CompactRIO 9076 Spartan 6, LX 45 Single-Board RIO 9606 Spartan 6, LX 45 Single-Board RIO 9626 Spartan 6, LX 45 Single-Board RIO 9636 Spartan 6, LX 75 CompactRIO 9081 Spartan 6, LX 150 CompactRIO 9082 Zynq-7000 Zynq-7000, XC7Z020 CompactRIO 9063 Zynq-7000, XC7Z020 CompactRIO 9064 Zynq-7000, XC7Z020 CompactRIO 9065 Zynq-7000, XC7Z020 CompactRIO 9066 Zynq-7000, XC7Z020 CompactRIO 9067 Zynq-7000, XC7Z020 CompactRIO 9068 Zynq-7000, XC7Z020 NI 9147 Zynq-7000, XC7Z020 NI 9149 Zynq-7000, XC7Z020 sbRIO-9651 Zynq-7000, XC7Z020 sbRIO-9607 Zynq-7000, XC7Z020 sbRIo-96 Zynq-7000, XC7Z020 NI 9145 Zynq-7000, XC7Z010 myRIO 1900 Zynq-7000, XC7Z010 myRIO 1950 Zynq-7000, XC7Z020 roboRIO Kintex-7 Kintex-7, XC7K70T CompactRIO 9030 Kintex-7, XC7K70T CompactRIO 9031 Kintex-7, XC7K70T CompactRIO 9035 Kintex-7, XC7K70T CompactRIO 9036 Kintex-7, XC7K70T USB-7855R Kintex-7, XC7K70T USB-7855R OEM Kintex-7, XC7K70T USB-7845R Kintex-7, XC7K70T USB-7845R OEM Kintex-7, XC7K160T CompactRIO 9032 Kintex-7, XC7K160T CompactRIO 9033 Kintex-7, XC7K160T USB-7856R Kintex-7, XC7K160T USB-7856R OEM Kintex-7, XC7K160T USB-7846R Kintex-7, XC7K160T USB-7846R OEM Kintex-7, XC7K160T IC-3171 Kintex-7, XC7K160T IC-3172 Kintex-7, XC7K160T IC-3173 Kintex-7, XC7K160T PCIe-7820R Kintex-7, XC7K160T PCIe-7821R Kintex-7, XC7K160T PXIe-7820R Kintex-7, XC7K160T PXIe-7821R Kintex-7, XC7K160T PXIe-7846R Kintex-7, XC7K160T PXIe-7847R Kintex-7, XC7K160T PXIe-7856R Kintex-7, XC7K160T PXIe-7857R Kintex-7, XC7K160T PXIe-7867R Kintex-7, XC7K160T CompactRIO 9037 Kintex-7, XC7K160T CompactRIO 9038 Kintex-7, XC7K325T CompactRIO 9039 Kintex-7, XC7K325T CompactRIO 9034 Kintex-7, XC7K325T PCIe-7822R Kintex-7, XC7K325T PXIe-7822R Kintex-7, XC7K325T PXIe-7858R Kintex-7, XC7K325T PXIe-7868R Kintex-7, XC7K410T PXIe-7975R



Specific information about these chips can be found on the Xilinx web site. However, all relevant information for the use of these NI devices can be found on ni.com, and the specifications are linked below.

For most R-Series, FlexRIO, and Reconfigurable Oscilloscope devices, one can find detailed FPGA information such as Speed Grade and FPGA package by adding the device to a LabVIEW project, right clicking the device, and choosing Properties.

To determine which version of the Xilinx FPGA Compilation tools you should install for your target, refer to the LabVIEW FPGA Module Release and Upgrade Notes for your installed LabVIEW version. You can also use Compatibility between Xilinx Compilation Tools and NI FPGA Hardware to determine which version of the Compilation tools you need.

Some Legacy versions of cRIO controllers (such as the 900x, 901x, and 902x) do not have an FPGA on board. Rather, the backplane to which it mates (such as the 910x and 911x) contains the FPGA.

