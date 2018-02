Slices on an FPGA Chip

This article explains how many slices are contained in the FPGA chip on a National Instruments FPGA product.

1. Introduction

National Instruments FPGA products use chips manufactured by Xilinx. Hardware resources on an FPGA are indicated by the number of slices that FPGA has, where a slice is comprised of look-up tables (LUTs) and flip flops. The number of LUTs and flip flops that Xilinx defines to make up a single slice is different based on the family of the chip.

The table below details Xilinx FPGA families used by NI and how a each family defines a slice.

FPGA Family # of LUTs # of Flip Flops Virtex-II 2 2 Virtex-5 4 4 Virtex-6 4 8 Spartan-3 2 2 Spartan-6 4 8 Artix-7 4 8 Kintex-7 4 8

With an understanding of how an FPGA slice is defined, you can now look at how many slices each FPGA contains. The table below lists the model number of National Instruments devices, the FPGA contained in each device, and the number of slices on that FPGA.

NI RIO Device Xilinx FPGA # of Slices CompactRIO Devices CompactRIO 9030 Kintex-7, XC7K70T 10,250 CompactRIO 9031 Kintex-7, XC7K70T 10,250 CompactRIO 9032 Kintex-7, XC7K160T 25,350 CompactRIO 9033 Kintex-7, XC7K160T 25,350 CompactRIO 9034 Kintex-7, XC7K325T 50,950 CompactRIO 9035 Kintex-7, XC7K70T 10,250 CompactRIO 9036 Kintex-7, XC7K70T 10,250 CompactRIO 9037 Kintex-7, XC7K160T 25,350 CompactRIO 9038 Kintex-7, XC7K160T 25,350 CompactRIO 9039 Kintex-7, XC7K325T 50,950 CompactRIO 9063 Artix-7, Zynq-7020 13,300 CompactRIO 9064 Artix-7, Zynq-7020 13,300 CompactRIO 9065 Artix-7, Zynq-7020 13,300 CompactRIO 9066 Artix-7, Zynq 7020 13,300 CompactRIO 9067 Artix-7, Zynq 7020 13,300 CompactRIO 9068 Artix-7, Zynq 7020 13,300 CompactRIO 9072 Spartan-3, 1 Million Gate 7,680 CompactRIO 9073 Spartan-3, 2 Million Gate 20,480 CompactRIO 9074 Spartan-3, 2 Million Gate 20,480 CompactRIO 9075 Spartan-6, LX25 3,758 CompactRIO 9076 Spartan-6, LX45 6,822 CompactRIO 9081 Spartan-6, LX75 11,662 CompactRIO 9082 Spartan-6, LX150 23,038 CompactRIO 9101 Virtex-II, 1 Million Gate 5,120 CompactRIO 9102 Virtex-II, 1 Million Gate 5,120 CompactRIO 9103 Virtex-II, 3 Million Gate 14,336 CompactRIO 9104 Virtex-II, 3 Million Gate 14,336 CompactRIO 9111 Virtex-5, LX30 4,800 CompactRIO 9112 Virtex-5, LX30 4,800 CompactRIO 9113 Virtex-5, LX50 7,200 CompactRIO 9114 Virtex-5, LX50 7,200 CompactRIO 9116 Virtex-5, LX85 12,960 CompactRIO 9118 Virtex-5, LX110 17,280 Education Digital Electronics FPGA Board Spartan-3, 500K Gate 4,656 myRIO-1900 Artix-7, Zynq 7010 4,400 myRIO-1950 Artix-7, Zynq 7010 4,400 Expansion Chassis EtherCAT NI-9144 Spartan-3, 2 Million Gate 20,480 EtherCAT NI-9145 Artix-7, Zynq 7020 13,300 Ethernet NI-9146 Spartan-6, LX45 6,822 Ethernet NI-9147 Artix-7, Zynq 7020 13,300 Ethernet NI-9148 Spartan-3, 2 Million Gate 20,480 Ethernet NI-9149 Artix-7, Zynq 7020 13,300 MXI Express NI-9154 Virtex-5, LX50 7,200 MXI Express NI-9155 Virtex-5, LX85 12,960 MXI Express NI-9157 Virtex-5, LX85 12,960 MXI Express NI-9159 Virtex-5, LX110 17,280 FlexRIO PXI-7951R Virtex-5, LX30 4,800 PXI-7952R Virtex-5, LX50 7,200 PXI-7953R Virtex-5, LX85 12,960 PXI-7954R Virtex-5, LX110 17,280 PXIe-7961R Virtex-5, SX50T 8,160 PXIe-7962R Virtex-5, SX50T 8,160 PXIe-7965R Virtex-5, SX95T 14,720 PXIe-7966R Virtex-5, SX95T 14,720 PXIe-7971R Kintex-7, XC7K325T 50,950 PXIe-7972R Kintex-7, XC7K325T 50,950 PXIe-7975R Kintex-7, XC7K410T 63,550 PXIe-7976R Kintex-7, XC7K410T 63,550 Industrial Controllers IC-3120 Spartan-6, LX25 3,758 IC-3121 Spartan-6, LX25 3,758 IC-3171 Kintex-7, XC7K70T 25,350 IC-3172 Kintex-7, XC7K70T 25,350 IC-3173 Kintex-7, XC7K70T 25,350 Machine Vision Systems NI CVS-1457RT Spartan-6, LX25 3,758 NI CVS-1458 Spartan-6, LX25 3,758 NI CVS-1459RT Spartan-6, LX25 3,758 R Series PCI/PXI-7811R Virtex-II, 1 Million Gate 5,120 PCI/PXI-7813R Virtex-II, 3 Million Gate 14,336 PXIe-7820R Kintex-7, XC7K160T 25,350 PXIe-7821R Kintex-7, XC7K160T 25,350 PXIe-7822R Kintex-7, XC7K325T 50,950 PCI/PXI-7830R Virtex-II, 1 Million Gate 5,120 PCI/PXI-7831R Virtex-II, 1 Million Gate 5,120 PCI/PXI-7833R Virtex-II, 3 Million Gate 14,336 PCIe/PXI-7841R Virtex-5, LX30 4,800 PCIe/PXI-7842R Virtex-5, LX50 7,200 USB-7845R Kintex-7, XC7K70T 10,250 USB-7846R Kintex-7, XC7K160T 25,350 PXIe-7846R Kintex-7, XC7K160T 25,350 PXIe-7847R Kintex-7, XC7K160T 25,350 PCIe/PXI-7851R Virtex-5, LX30 4,800 PCIe/PXI-7852R Virtex-5, LX50 7,200 PXI-7853R Virtex-5, LX85 12,960 PXI-7854R Virtex-5, LX110 17,280 USB-7855R Kintex-7, XC7K70T 10,250 USB-7856R Kintex-7, XC7K160T 25,350 PXIe-7856R Kintex-7, XC7K160T 25,350 PXIe-7857R Kintex-7, XC7K160T 25,350 PXIe-7858R Kintex-7, XC7K325T 50,950 Reconfigurable Frame Grabbers PCIe-8237 Spartan-6, LX25 3,758 PCIe-1473R Virtex-5, LX50 7,200 PCIe-1473R-LX110 Virtex-5, LX110 17,280 Reconfigurable Oscilloscopes and Digitizers PXIe-5624R Kintex-7, XC7K410T 63,550 PXIe-5170R Kintex-7, XC7K325T 50,950 PXIe-5171R Kintex-7, XC7K410T 63,550 RF & IF RIO PXI-5640R Virtex-II, 3 Million Gate 14,336 PXI-5641R Virtex-5, SX95T 14,720 PXIe-5644R Virtex-6, LX195T 31,200 PXIe-5645R Virtex-6, LX195T 31,200 PXIe-5646R Virtex-6, LX240T 37,680 PXIe-5840 Virtex-7, VX690T 108,300 USRP-2940R Kintex-7, XC7K410T 63,550 USRP-2942R Kintex-7, XC7K410T 63,550 USRP-2943R Kintex-7, XC7K410T 63,550 USRP-2950R Kintex-7, XC7K410T 63,550 USRP-2952R Kintex-7, XC7K410T 63,550 USRP-2953R Kintex-7, XC7K410T 63,550 RIO for Robotics roboRIO Artix-7, Zynq-7020 13,300 Single-Board RIO Single-Board RIO 9601 Spartan-3, 1 Million Gate 7,680 Single-Board RIO 9602 Spartan-3, 2 Million Gate 20,480 Single-Board RIO 9605 Spartan-6, LX25 3,758 Single-Board RIO 9606 Spartan-6, LX45 6,822 Single-Board RIO 9607 Artix-7, Zynq 7020 13,300 Single-Board RIO 9611 Spartan-3, 1 Million Gate 7,680 Single-Board RIO 9612 Spartan-3, 2 Million Gate 20,480 Single-Board RIO 9623 Spartan-6, LX25 3,758 Single-Board RIO 9626 Spartan-6, LX45 6,822 Single-Board RIO 9627 Artix-7, Zynq 7020 13,300 Single-Board RIO 9631 Spartan-3, 1 Million Gate 7,680 Single-Board RIO 9632 Spartan-3, 2 Million Gate 20,480 Single-Board RIO 9633 Spartan-6, LX25 3,758 Single-Board RIO 9636 Spartan-6, LX45 6,822 Single-Board RIO 9637 Artix-7, Zynq 7020 13,300 Single-Board RIO 9641 Spartan-3, 1 Million Gate 7,680 Single-Board RIO 9642 Spartan-3, 2 Million Gate 20,480 Single-Board RIO 9651 Artix-7, Zynq 7020 13,300





For additional information on FPGA resources such as logic cells, block RAM, and DSP48 slices, please view the Xilinx Family Overview links below.

2. Additional Resources