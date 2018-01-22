LabVIEW 2017 SP1补丁详细信息

发布日期: Jan 21, 2018 | 0 Ratings | 0.00 out of 5 | 打印

本文档主要介绍下列LabVIEW产品的所有补丁信息︰

  • LabVIEW 2017 SP1（32位和64位）－用于Windows、OS X和Linux
  • LabVIEW 2017 SP1运行引擎（32位和64位）－用于Windows、OS X和Linux


下表列出了每个补丁修正的问题。NI强烈建议所有LabVIEW 2017 SP1的用户安装最新补丁。 


LabVIEW 2017 SP1 f1补丁修正的问题

 

注：该补丁可通过NI更新服务获得。

 

ID问题描述
671753生成包含子数组或子字符串输入的自适应VI时，LabVIEW应用程序生成器可能会挂起。
672120对自适应VI执行类替换时所调用的类方法进行重命名后，自适应VI可能无法正确断开。
672133删除其他数据类型的输入后，自适应VI的非必需接线端无法还原至其默认数据类型。
672594生成使用自适应VI的程序生成规范时，LabVIEW应用程序生成器可能会错误地返回错误13。
673694如错误输入参数中包含错误，LabVIEW调用库函数节点可能会返回过期的数组数据。
675386如打包项目库中的子类在其私有数据控件中引用了父类，则关闭打包项目库时LabVIEW可能会崩溃。
676190如目标类丢失时VI的类连线上存在强制转换点，则加载该VI时LabVIEW可能会崩溃。
677003在极少数情况下，使用超时值为零的队列函数时LabVIEW可能会挂起。
681475对调用预分配可重入副本VI的VI进行重命名后，如创建的新VI与原VI同名且调用同一可重入VI，LabVIEW有可能会崩溃。

 

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