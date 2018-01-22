LabVIEW 2017 SP1补丁详细信息

ID 问题描述

671753 生成包含子数组或子字符串输入的自适应VI时，LabVIEW应用程序生成器可能会挂起。



672120 对自适应VI执行类替换时所调用的类方法进行重命名后，自适应VI可能无法正确断开。



672133 删除其他数据类型的输入后，自适应VI的非必需接线端无法还原至其默认数据类型。



672594 生成使用自适应VI的程序生成规范时，LabVIEW应用程序生成器可能会错误地返回错误13。



673694 如错误输入参数中包含错误，LabVIEW调用库函数节点可能会返回过期的数组数据。



675386 如打包项目库中的子类在其私有数据控件中引用了父类，则关闭打包项目库时LabVIEW可能会崩溃。



676190 如目标类丢失时VI的类连线上存在强制转换点，则加载该VI时LabVIEW可能会崩溃。



677003 在极少数情况下，使用超时值为零的队列函数时LabVIEW可能会挂起。

