LabVIEW 2017 SP1补丁详细信息

本文档主要介绍下列LabVIEW产品的所有补丁信息︰
- LabVIEW 2017 SP1（32位和64位）－用于Windows、OS X和Linux
- LabVIEW 2017 SP1运行引擎（32位和64位）－用于Windows、OS X和Linux
下表列出了每个补丁修正的问题。NI强烈建议所有LabVIEW 2017 SP1的用户安装最新补丁。
LabVIEW 2017 SP1 f1补丁修正的问题
注：该补丁可通过NI更新服务获得。
|ID
|问题描述
|671753
|生成包含子数组或子字符串输入的自适应VI时，LabVIEW应用程序生成器可能会挂起。
|672120
|对自适应VI执行类替换时所调用的类方法进行重命名后，自适应VI可能无法正确断开。
|672133
|删除其他数据类型的输入后，自适应VI的非必需接线端无法还原至其默认数据类型。
|672594
|生成使用自适应VI的程序生成规范时，LabVIEW应用程序生成器可能会错误地返回错误13。
|673694
|如错误输入参数中包含错误，LabVIEW调用库函数节点可能会返回过期的数组数据。
|675386
|如打包项目库中的子类在其私有数据控件中引用了父类，则关闭打包项目库时LabVIEW可能会崩溃。
|676190
|如目标类丢失时VI的类连线上存在强制转换点，则加载该VI时LabVIEW可能会崩溃。
|677003
|在极少数情况下，使用超时值为零的队列函数时LabVIEW可能会挂起。
|681475
|对调用预分配可重入副本VI的VI进行重命名后，如创建的新VI与原VI同名且调用同一可重入VI，LabVIEW有可能会崩溃。