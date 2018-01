Rack Mount Kit Hole Patterns for the Industrial Rack Mount Kit for CompactRIO and CompactDAQ

Overview

The National Instruments Industrial Rack Mount Kit for CompactRIO and CompactDAQ is an accessory you can use to mount CompactRIO, and CompactDAQ controllers and chassis, or MXI-Express RIO Chassis on a standard 19-inch rack. You can use the Industrial Rack Mount Kit to directly mount a single controller or chassis in a 3U form factor.



Use this document to locate your controller or chassis' designated mounting holes on the Industrial Rack Mount by finding your model in the following tables and making a note of the corresponding letter in the Rack Kit Hole Pattern column. Then locate all holes on the Industrial Rack Mount that are marked with the same letter. Refer to the Industrial Rack Mount Kit for CompactRIO and CompactDAQ Installation Guide for complete mounting instructions.

Table of Contents

1. CompactRIO Controllers Model Slot Count Rack Kit Hole Pattern cRIO-9030 4 D cRIO-9031 4 D cRIO-9032 4 D cRIO-9033 4 D cRIO-9034 4 D cRIO-9035 8 A cRIO-9036 8 A cRIO-9037 8 A cRIO-9038 8 A cRIO-9039 8 A cRIO-9040 4 D cRIO-9041 4 D cRIO-9042 4 D cRIO-9043 4 D cRIO-9045 8 A cRIO-9046 8 A cRIO-9047 8 A cRIO-9048 8 A cRIO-9049 8 A cRIO-9063 4 F cRIO-9064 4 F cRIO-9065 4 F cRIO-9066 8 E cRIO-9067 8 E cRIO-9068 8 E cRIO-9012 n/a n/a cRIO-9014 n/a n/a cRIO-9022 n/a n/a cRIO-9023 n/a n/a cRIO-9024 n/a n/a cRIO-9025 n/a n/a cRIO-9072 8 G cRIO-9073 8 G cRIO-9074 8 G cRIO-9075 4 F cRIO-9076 4 F cRIO-9081 8 B cRIO-9082 8 B

