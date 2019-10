NI HIL and Real-Time Test Software Suite 2019年秋版 Readme

2019年9月

このファイルにはインストール方法、互換性に関する問題点、およびメディアに含まれている製品の一覧など、NI HIL and Real-Time Test Software Suiteに関する重要な情報が記載されています。

インストール手順

NI HIL and Real-Time Test Software Suiteメディアに含まれている製品

製品のセキュリティおよび重要な更新

NI製品のインストールを自動化する

NIソフトウェアをMicrosoft Windows 10で使用する

NIソフトウェアをMicrosoft Windows 8.1で使用する

NI HIL and Real-Time Test Software Suiteは、2021年にWindows 7 (32および64ビット)、Windows Server 2008 R2、およびすべての32ビットWindowsオペレーティングシステムのサポートを終了

法的情報

NI HIL and Real-Time Test Software Suiteをインストールおよびアクティブ化する

NI HIL and Real-Time Test Software Suiteは、NI パッケージマネージャを使用してインストールします。NIソフトウェアがインストールされていない場合は、NIソフトウェアをインストールするために、NI HIL and Real-Time Test Software SuiteによりNI パッケージマネージャがインストールされます。NI パッケージマネージャは、ni.com/r/NIPMDownloadからダウンロードできます。NI パッケージマネージャを使用してNIソフトウェアをインストール、削除、およびアップグレードする方法については、『NI パッケージマネージャマニュアル』を参照してください。

メモ

Windows Updateが有効になっている場合、Windows UpdateがMicrosoft Visual C++ 2015 ランタイムのインストールと競合して、インストールプロセスが停止することがあります。この問題の詳細と解決法については、ni.com/r/exjq43を参照してください。

ソフトウェアに含まれているシリアル番号を使用し、NI HIL and Real-Time Test Software Suiteをアクティブ化します。NI HIL and Real-Time Test Software Suiteのアクティブ化の詳細については、ナショナルインスツルメンツソフトウェアのアクティブ化を参照してください。

NI HIL and Real-Time Test Software Suiteのインストールメディアを使用してソフトウェアをインストールする場合は、以下の手順に従って製品をインストールしてください。

NI HIL and Real-Time Test Software Suiteのインストールメディアを挿入します。 インストーラの手順に従って、プロンプトされたら必要な情報を入力し、アクティブ化してください。

インストールの修正および変更、またはカスタムに作成されたインストーラにNIソフトウェアを含めて配布するときのために、メディアを保管しておいてください。

LabVIEWアドオンをインストールする

NI HIL and Real-Time Test Software SuiteメディアからモジュールおよびツールキットなどのLabVIEWアドオンをインストールすることにより互換性を確保できます。NI HIL and Real-Time Test Software Suiteメディアに含まれていないLabVIEWツールキットのバージョンは、このリリースに含まれているLabVIEWのバージョンと互換性がない可能性があります。互換性のないアドオンをインストールすると、一部のアドオン機能やLabVIEWが不正な動作をする可能性があります。

NI HIL and Real-Time Test Software Suiteメディアには以下の製品が含まれています。システム要件、インストール、アクティブ化、既知の問題、およびバグ修正などの情報については、各製品のReadmeを参照してください。

アプリケーションソフトウェア

製品 バージョン ビット LabVIEWプロフェッショナル開発システム 2019 SP1 32ビット VeriStand 2019 R2 32ビットおよび64ビット

アドオン

製品 バージョン ビット LabVIEW Advanced Signal Processingツールキット 2019 32ビット LabVIEW Control Design and Simulationモジュール 2019 32ビット LabVIEW Desktop Execution Traceツールキット 2019 32ビットおよび64ビット LabVIEW Digital Filter Designツールキット 2019 32ビット LabVIEW FPGA Compile Farmツールキット 2019 32ビットおよび64ビット LabVIEW FPGA ISEコンパイルツール 14.7 2019 32ビットおよび64ビット LabVIEW FPGAモジュール 2019 32ビット LabVIEW FPGA Vivadoコンパイルツール 2017.2 2019 SP1 64ビット LabVIEW MathScriptモジュール 2019 32ビット LabVIEW Model Interfaceツールキット 2019 32ビットおよび64ビット LabVIEW Real-Timeモジュール 2019 32ビット LabVIEW Unit Test Frameworkツールキット 2019 32ビットおよび64ビット LabVIEW VI Analyzerツールキット 2019 32ビット JKI VI Package Manager 2019 32ビットおよび64ビット VeriStandモデル生成サポート - LabVIEW用 2019 R2 32ビットおよび64ビット VeriStand Model Framework 2019 R2 32ビットおよび64ビット

デバイスドライバ

製品 バージョン FlexRIO (モジュール式I/O) 19.5 FlexRIO (統合I/O) 19.0 NI CompactRIO 19.5 NI PXI Platform Services 19.5 NI RシリーズマルチファンクションRIO 19.1 NI-488.2 19.5 NI-DAQmx 19.5 NI-DCPower 19.5 NI-Industrial Communications for EtherCAT 19.0 NI-Serial 19.5 NI-SLSC 19.0 NI-SWITCH 19.5 NI-Sync 19.5 NI-VISA 19.5 NI-XNET 19.5

メモ: LabVIEWプロフェッショナル開発システムのインストールには、LabVIEW Database ConnectivityツールキットおよびLabVIEW Report Generationツールキットが含まれています。これらの製品のreadmeは、labview\readmeディレクトリにあります。

NI HIL and Real-Time Test Software Suiteなどの、NIのSoftware Suiteに含まれている製品の比較については、NI Software Suiteの比較を参照してください。

NI製品のセキュリティに関する通知を表示または受信登録するには、ni.com/securityを参照してください。NIからの重要な更新の情報については、ni.com/critical-updatesを参照してください。

コマンドライン引数を使用してインストーラのユーザインタフェースおよびダイアログボックスの一部またはすべてを非表示にすることにより、ほとんどのNI製品のインストールを自動化できます。

インストールしようとしているNI製品でMicrosoft .NET 4.6.2が使用されている場合は、NIソフトウェアがインストールされる前に.NETインストーラが実行され、NIソフトウェアのインストールが開始する前にマシンの再起動が必要になることがあります。.NETによる再起動を回避するには、NIソフトウェアをインストールする前に別途.NET 4.6.2をインストールしてください。

NI製品のインストールの自動化の詳細については、以下の技術サポートデータベース記事を参照してください。

個々のNI製品のサイレントインストールについては、「単一インストーラのインストールをカスタマイズおよび自動化する」を参照してください。

NI Software Platform Bundleなど、パッケージ化されたNI製品のサイレントインストールについては、「スイートインストーラのインストールをカスタマイズおよび自動化する」を参照してください。

製品に含まれているNIインストーラのバージョンを確認するには、「ナショナルインスツルメンツのインストーラの種類とバージョンを確認する」を参照してください。

Windowsオペレーティングシステムの最新バージョンであるMicrosoft Windows 10では、以前のバージョンと比べて機能が大幅に変更されています。Windows 10には、新機能が追加されているほか、Windows 7とWindows 8からの機能も統合されています。NIのWindows 10サポートについては、ni.com/windows10を参照してください。

NIソフトウェアをMicrosoft Windows 8.1にインストールすると、LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)、およびNI 起動ツールなどのNIアプリケーションソフトウェア製品へのショートカットを含む新しいタイルがアプリ画面に表示されます。Windows 8.1におけるNIのサポートについては、ni.com/windows8を参照してください。

NI HIL and Real-Time Test Software Suiteは、2021年にWindows 7 (32および64ビット)、Windows Server 2008 R2、およびすべての32ビットWindowsオペレーティングシステムのサポートを終了します。この製品の2021年5月1日以降に出荷されるバージョンは、これらのOSにインストールしたり、その上で実行したりすることはできません。NIオペレーティングシステムのサポートの詳細については、ni.com/r/win32bitsupportを参照してください。

NIアプリケーションソフトウェアの製品ライフサイクルの詳細については、ni.com/infoで以下のInfo Codeを入力してください。

製品 Info Code LabVIEW lifecycle LabWindows/CVI cvi_lifecycle Measurement Studio mstudiolifecycle TestStand tslcp DIAdem ddlcp VeriStand nivslifecycle

著作権

© 2014-2019 National Instruments. All rights reserved.

著作権法に基づき、National Instruments Corporationの書面による事前の許可なく、本書のすべて又は一部を写真複写、記録、情報検索システムへの保存、及び翻訳を含め、電子的又は機械的ないかなる形式によっても複製又は転載することを禁止します。

NIは他者の知的財産を尊重しており、お客様も同様の方針に従われますようお願いいたします。NIソフトウェアは著作権法その他知的財産権に関する法律により保護されています。NIソフトウェアを用いて他者に帰属するソフトウェアその他のマテリアルを複製することは、適用あるライセンスの条件その他の法的規制に従ってそのマテリアルを複製できる場合に限り可能であるものとします。

エンドユーザ使用許諾契約及び他社製品の法的注意事項

エンドユーザ使用許諾契約 (EULA) 及び他社製品の法的注意事項はインストール後の以下の場所にあります。

注意事項は、 <National Instruments>¥_Legal Information 及び <National Instruments> ディレクトリにあります。

及び ディレクトリにあります。 EULAは、 <National Instruments>¥Shared¥MDF¥Legal¥license ディレクトリにあります。

ディレクトリにあります。 NI製品で作成したインストーラに法律情報を組み込む方法については、 <National Instruments>¥_Legal Information.txt を確認してください。

米国政府の権利の制限

お客様が米国政府の機関、省又はその他の事業体 (「米国政府」と総称する) である場合、本書に記載の技術データの使用、複製、再製、公表、修正、開示又は転送は、民間機関用の連邦調達規則52.227-14と軍事機関用の国防省連邦調達規則補足252.227-7014及び252.227-7015に基づく限定権利条項の適用を受けます。

IVI Foundation Copyright Notice

Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation.

The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

商標

NIの商標については、NI Trademarks and Logo Guidelines (ni.com/trademarks) を参照してください。本書中に記載されたその他の製品名及び企業名は、それぞれの企業の商標又は商号です。

特許

NI製品を保護する特許については、ソフトウェアで参照できる特許情報 (ヘルプ→特許)、メディアに含まれているpatents.txtファイル、又はni.com/patents/jaからアクセスできる「ナショナルインスツルメンツ特許情報」のうち、該当するリソースから参照してください。

377943B-0112

