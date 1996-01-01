NI Software Platform Bundle (SPB)（2019年秋季版）自述文件

2019年9月

本文件介绍关于Software Platform Bundle (SPB)的重要信息，包括安装指南和兼容信息，以及一系列相关产品。

安装说明

NI SPB包含的产品

产品安全及关键更新

自动安装NI产品

在Microsoft Windows 10中使用NI软件

在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件

NI SPB在2021年停止支持Windows 7（32位和64位）、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统

带有NI Academic Site License (ASL)的LabVIEW MathScript模块－用于macOS或Linux

法律信息

安装和激活NI SPB

NI通过NI Package Manager安装NI SPB。如您还没有安装NI软件，NI SPB在安装的同时会安装NI Package Manager，可用来安装其他NI软件。请访问ni.com/r/NIPMDownload下载NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息，请参考NI Package Manager手册。

注：

如启用Windows更新，安装过程可能会由于Windows更新和安装Microsoft Visual C++ 2015运行引擎的冲突而挂起。关于解决该问题的详细步骤，请访问ni.com/r/exjq43。

使用软件附带的序列号激活NI SPB。有关NI SPB激活的更多信息，请参考NI软件激活。

此外，也可使用NI SPB USB安装盘安装产品。NI SPB USB安装盘包含大多数NI软件组合，可用于创建应用程序。用户可在多种环境中开发应用程序，包括LabVIEW专业版，LabWindows™/CVI™，NI TestStand™以及Measurement Studio™。NI SPB包含NI Alliance Partner Software (APS)和NI Academic Site License (ASL)中的所有产品。您可以激活的产品取决于购买的许可证类型，您还可以从ni.com下载有权获得的其他产品。

请按照下列步骤安装NI SPB光盘中的产品：

插入NI SPB安装光盘。 选择要安装的产品。 可使用安装光盘安装及激活购买的选项。关于所购产品的完整列表，请访问 ni.com/info 并输入下列信息代码查询。 关于NI APS (SRL)，请输入信息代alliancesoftware。 关于NI ASL，请输入信息代码ASLsoftware。

并输入下列信息代码查询。 用户可免费安装试用NI SPB中包含的软件。如需查看产品试用期限，请参考产品文档。 开始安装并按照屏幕上显示的说明进行操作。 提示时激活。

请妥善保管安装盘以便在更改、修复安装或通过自定义的安装程序分发NI软件时使用。

所有NI ASL软件均通过NI SPB进行安装。用户可使用所购许可证中包含的所有软件。



关于使用及激活ASL的有用信息，请访问以下链接。

通过NI SPB安装光盘安装的模块和工具包可确保兼容性。NI SPB安装光盘中未包含的LabVIEW工具包版本可能与此次发布的LabVIEW存在兼容性问题。安装不兼容的工具包可能会使工具包或LabVIEW工作异常。

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NI SPB安装盘包括下列产品。关于系统要求、产品安装、激活、已知问题和问题修正的更多信息，请参考具体产品的自述文件。

应用程序软件

产品 版本 位数 Circuit Design Suite专业版 14.2 32位和64位 DAQExpress 4.0 64位 DIAdem专业版 2019 64位 LabVIEW NXG 4.0 64位 LabVIEW专业版开发系统 2019 SP1 32位和64位 LabWindows/CVI完整版开发系统 2019 32位和64位 Measurement Studio 2019 f2 32位和64位 NI Vision Builder for Automated Inspection 2018 SP1 32位和64位 NI Switch Executive 2019 32位和64位 Requirements Gateway 2018 32位和64位 TestStand 2019 f1 32位和64位 VeriStand 2019 R2 32位和64位

附加软件

产品 版本 位数 LabVIEW Advanced Signal Processing工具包 2019 32位和64位 LabVIEW Control Design and Simulation模块 2019 32位和64位 LabVIEW Datalogging and Supervisory Control模块 2019 32位 LabVIEW Datalogging and Supervisory Control运行引擎模块 2019 32位 LabVIEW Desktop Execution Trace工具包 2019 32位和64位 LabVIEW Digital Filter Design工具包 2019 32位和64位 LabVIEW FPGA Compile Farm工具包 2019 32位和64位 LabVIEW FPGA ISE Compilation Tool 14.7 2019 32位和64位 LabVIEW FPGA模块 2019 32位和64位 LabVIEW FPGA Vivado Compilation Tool 2017.2 2019 64位 LabVIEW MathScript模块 2019 32位和64位 LabVIEW Model Interface工具包 2019 32位 LabVIEW NXG FPGA模块 4.0 64位 LabVIEW NXG Web模块 4.0 64位 LabVIEW OPC UA工具包 2019 32位和64位 LabVIEW Real-Time模块 2019 32位 LabVIEW Robotics模块 2019 32位 LabVIEW Unit Test Framework工具包 2019 32位和64位 LabVIEW VI Analyzer工具包 2019 32位和64位 LabVIEW myRIO工具包 2019 32位 LabWindows/CVI Execution Profiler 1.1.1 32位和64位 LabWindows/CVI PID Control工具包 2.2 32位和64位 LabWindows/CVI Real-Time模块 2019 32位和64位 LabWindows/CVI SQL工具包 2.4 32位和64位 LabVIEW Sound and Vibration工具包 2019 32位和64位 NI Vision Development模块 2019 SP1 32位和64位 JKI VI Package Manager 2019 32位和64位 用于LabVIEW的VeriStand Model Generation支持 2019 R2 32位和64位 VeriStand Model Framework 2019 R2 32位和64位

驱动程序

产品 版本 FlexRIO with Modular I/O 19.5 FlexRIO with Integrated I/O 19.0 IVI Compliance Package 19.5 NI CompactRIO 19.5 NI-ELVISmx 19.0 NI PXI Platform Services 19.5 NI R系列多功能RIO 19.1 NI-488.2 19.5 NI-DAQmx 19.5 NI-DCPower 19.5 NI-DMM 19.5 NI-FGEN 19.5 NI-HSDIO 19.5 NI-IMAQ 19.5 NI-IMAQdx 19.5 NI-IMAQ I/O 19.5 NI-Industrial Communications for EtherCAT 19.0 NI-Industrial Communications for EtherNet/IP 19.0 NI-SCOPE 19.5 NI-Serial 19.5 NI-SLSC 19.0 NI-SWITCH 19.5 NI-Sync 19.5 NI-VISA 19.5 NI-XNET 19.5

注：安装LabVIEW专业版开发系统会同时安装LabVIEW Database Connectivity工具包和LabVIEW Report Generation工具包。labview\readme目录下可找到这些工具包的自述文件。

要比较NI软件套件中包含的产品，包括NI SPB，请参考各种NI软件套件之比较。

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访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。

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可使用命令行参数来自动安装大多数NI产品，以减少安装程序用户界面和对话框交互。

如待安装的NI产品依赖于Microsoft .NET 4.6.2，则安装NI软件之前，.NET安装程序会首先启动并在完成后提示重启。为了避免重启计算机，建议在安装NI软件之前单独安装.NET 4.6.2。

关于自动安装NI产品的详细信息，见下列知识库文章：

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Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统，与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能，并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息，请访问ni.com/windows10。

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在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时，应用视图上会增加一些磁贴，作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息，请访问ni.com/windows8。

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NI SPB将从2021年起停止支持Windows 7（32位和64位）、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统。该产品在2021年5月1日以后发行的版本将无法在这些操作系统上安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息，请访问ni.com/r/win32bitsupport。

关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息，请访问ni.com/info并输入以下信息代码：

产品 信息代码 LabVIEW lifecycle LabWindows/CVI cvi_lifecycle Measurement Studio mstudiolifecycle TestStand tslcp DIAdem ddlcp VeriStand nivslifecycle

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带有NI ASL的LabVIEW MathScript模块－用于macOS或Linux

如NI ASL用户需获取用于macOS或Linux的LabVIEW MathScript模块的版本，请访问ni.com/info并输入信息代码ASLMathScript。

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版权

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根据版权法，未经National Instruments公司事先书面同意，本发行物不得以任何形式（包括电子或机械形式）进行全部或部分复制或传播，包括影印、录制、储存于任何信息检索系统中，以及翻译。

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最终用户许可协议和第三方法律声明

安装结束后，可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明：

法律声明位于 <National Instruments>\_Legal Information 和 <National Instruments> 目录下。

和 目录下。 EULA位于 <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license 目录下。

目录下。 如需使NI产品生成的安装程序中包含法律相关信息，请参考 <National Instruments>\_Legal Information.txt 。

美国政府的有限权利

如果客户隶属于美国政府的一个机构、部门、或其他单位，则本手册所涵盖的技术信息的使用、拷贝、复制、发布、修改、披露或传递应当受到适用于民间机构的联邦采购条例52.227-14和适用于军用机构的联邦国防采购条例补充规定252.227-7014和252.227-7015中有限权利条款的约束。

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商标

关于NI商标信息，请访问ni.com/trademarks的NI Trademarks and Logo Guidelines页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。

NI Alliance Partner Program的成员为独立于NI公司的商业实体，与NI公司无代理、合伙或合资关系。

专利权

关于NI产品和技术的专利权，请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。

377942B-0118

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