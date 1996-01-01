NI Software Platform Bundle (SPB)（2019年春季版）自述文件

2019年6月

本文件介绍关于NI SPB的重要信息，包括安装指南和兼容信息，以及一系列相关产品。

安装说明

NI SPB包含的产品

产品安全及关键更新

自动安装NI产品

在Microsoft Windows 10中使用NI软件

在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件

NI SPB在2021年停止支持Windows 7（32位和64位）、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统

带有NI Academic Site License (ASL)的LabVIEW MathScript模块－用于macOS或Linux

法律信息

NI通过NI Package Manager自动安装软件。请访问ni.com/info并输入信息代码NIPMDownload，下载NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息，请参考NI Package Manager手册。

此外，也可使用NI SPB USB安装盘安装产品。NI SPB USB安装盘包含大多数NI软件组合，可用于创建应用程序。用户可在多种环境中开发应用程序，包括LabVIEW专业版，LabWindows™/CVI™，NI TestStand™以及Measurement Studio™。NI SPB包含NI Alliance Partner Software (APS)和NI Academic Site License (ASL)中的所有产品。根据所购买许可证的类型，可激活相应产品。

请按照下列步骤安装NI SPB USB安装盘中的产品：

插入NI SPB USB安装盘。 选择要安装的产品。 可使用USB安装盘安装及激活购买的选项。关于所购产品的完整列表，请访问ni.com/info并输入下列信息代码查询。 关于NI APS (SRL)，请输入信息代码 alliancesoftware 。 关于NI ASL，请输入信息代码 ASLsoftware 。

用户可免费安装试用NI SPB中包含的软件。如需查看产品试用期限，请参考产品文档。 开始安装并按照屏幕上显示的说明进行操作。 提示时激活。

请妥善保管安装盘以便在更改、修复安装或通过自定义的安装程序分发NI软件时使用。

所有NI ASL软件均通过NI SPB进行安装。用户可使用所购许可证中包含的所有软件。



关于使用及激活ASL的有用信息，请访问以下链接。

通过NI SPB USB安装盘安装的模块和工具包可确保兼容性。NI SPB USB安装盘中未包含的LabVIEW工具包版本可能与此次发布的LabVIEW存在兼容性问题。安装不兼容的工具包可能会使工具包或LabVIEW工作异常。

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NI SPB安装盘包括下列产品。关于系统要求、产品安装、激活、已知问题和问题修正的更多信息，请参考具体产品的自述文件。.

DAQExpress

IVI Compliance Package

LabVIEW Advanced Signal Processing工具包

LabVIEW Control Design and Simulation模块

LabVIEW Datalogging and Supervisory Control模块

LabVIEW Desktop Execution Trace工具包

LabVIEW Digital Filter Design工具包

LabVIEW FPGA Compile Farm

LabVIEW FPGA模块

LabVIEW MathScript模块

LabVIEW myRIO工具包

LabVIEW NXG

LabVIEW NXG FPGA模块

LabVIEW NXG Web模块

LabVIEW专业版开发系统

LabVIEW Real-Time模块

LabVIEW Robotics模块

LabVIEW Unit Test Framework工具包

LabVIEW VI Analyzer工具包

LabWindows/CVI Execution Profiler

LabWindows/CVI完整版开发系统

LabWindows/CVI PID Control工具包

LabWindows/CVI Real-Time模块

LabWindows/CVI SQL工具包

Measurement Studio

NI CompactRIO设备驱动程序

NI ELVISmx

NI FlexRIO支持

NI PXI Platform Services

NI R系列多功能RIO设备驱动程序

NI Sound and Vibration工具包

NI Switch Executive

NI-488.2

NI-DAQmx

NI-DCPower

NI-DMM

NI-FGEN

NI-HSDIO

NI-IMAQ

NI-IMAQdx

NI-IMAQ I/O

NI-Industrial Communications for EtherNet/IP

NI-SCOPE

NI-Serial

NI-SWITCH

NI-Sync

NI-VISA

NI-XNET

Requirements Gateway

TestStand

VI Package Manager，免费版

Vision Builder for Automated Inspection

Vision Development模块

Xilinx Compilation Tools－用于Windows ISE

Xilinx Compilation Tools－用于Windows Vivado

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访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。

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可使用命令行参数来自动安装大多数NI产品，以减少安装程序用户界面和对话框交互。

如待安装的NI产品依赖于Microsoft .NET 4.6.2，则安装NI软件之前，.NET安装程序会首先启动并在完成后提示重启。为了避免重启计算机，建议在安装NI软件之前单独安装.NET 4.6.2。

关于自动安装NI产品的详细信息，见下列知识库文章：

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Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统，与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能，并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息，请访问ni.com/windows10。

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在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时，应用视图上会增加一些磁贴，作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息，请访问ni.com/windows8。

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NI SPB将从2021年起停止支持Windows 7（32位和64位）、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统。该产品在2021年5月1日以后发行的版本将无法在这些操作系统上安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息，请访问ni.com/r/win32bitsupport。

关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息，请访问ni.com/info并输入以下信息代码：

产品 信息代码 LabVIEW lifecycle LabWindows/CVI cvi_lifecycle Measurement Studio mstudiolifecycle TestStand tslcp DIAdem ddlcp SignalExpress selcp VeriStand nivslifecycle

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带有NI ASL的LabVIEW MathScript模块－用于macOS或Linux

如NI ASL用户需获取用于macOS或Linux的软件版本，请访问ni.com/info并输入信息代码ASLMathScript。

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版权

© 1996-2019 National Instruments. 版权所有

根据版权法，未经National Instruments公司事先书面同意，本发行物不得以任何形式（包括电子或机械形式）进行全部或部分复制或传播，包括影印、录制、储存于任何信息检索系统中，以及翻译。

National Instruments公司尊重他方的知识产权，也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其他知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其他资料的任何场合，NI软件仅可用于在符合许可证或其他法律限制的情况下复制上述资料。

最终用户许可协议和第三方法律声明

安装结束后，可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明：

法律声明位于 <National Instruments>\_Legal Information 和 <National Instruments> 目录下。

和 目录下。 EULA位于 <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license 目录下。

目录下。 如需使NI产品生成的安装程序中包含法律相关信息，请参考 <National Instruments>\_Legal Information.txt 。

美国政府的有限权利

如果客户隶属于美国政府的一个机构、部门、或其他单位，则本手册所涵盖的技术信息的使用、拷贝、复制、发布、修改、披露或传递应当受到适用于民间机构的联邦采购条例52.227-14和适用于军用机构的联邦国防采购条例补充规定252.227-7014和252.227-7015中有限权利条款的约束。

IVI Foundation版权声明

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商标

关于NI商标的详细信息，请访问ni.com/trademarks的NI Trademarks and Logo Guidelines页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。

NI Alliance Partner Program的成员为独立于NI公司的商业实体，与NI公司无代理、合伙或合资关系。

专利权

关于NI产品和技术的专利权，请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。

377942A-0118

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