Fichier Readme de NI Software Platform Bundle (SPB) 2019

Juin 2019

Ce fichier contient des informations importantes concernant NI SPB, notamment les instructions d'installation, les problèmes de compatibilité et une liste des produits inclus.

Instructions d'installation

Produits inclus dans NI SPB

Sécurité et mises à jour critiques des produits

Automatisation de l'installation de produits NI

Utilisation des logiciels NI sous Microsoft Windows 10

Utilisation des logiciels NI sous Microsoft Windows 8.1

NI SPB ne supportera plus Windows 7 (32 et 64 bits), Windows Server 2008 R2 et tous les systèmes d'exploitation Windows 32 bits en 2021

Module LabVIEW MathScript pour macOS ou Linux avec NI Academic Site License (ASL)

Informations juridiques

NI automatise l'installation des logiciels à l'aide du Gestionnaire de paquets NI. Allez sur ni.com/info/f et saisissez l'info-code NIPMDownload pour télécharger le Gestionnaire de paquets NI. Reportez-vous au Manuel du Gestionnaire de paquets NI pour obtenir des informations sur l'installation, la suppression et la mise à niveau des logiciels NI à l'aide du Gestionnaire de paquets NI.

Vous pouvez également installer des produits à l'aide du périphérique USB NI SPB. Le périphérique USB de NI SPB contient la majorité des logiciels NI pour la construction de n'importe quelle application. Développez des applications dans des environnements multiples, y compris LabVIEW Professional, LabWindows™/CVI™, NI TestStand™ et Measurement Studio™. NI SPB contient tous les produits inclus dans NI Alliance Partner Software (APS) et NI Academic Site licence (ASL). Les produits que vous pouvez activer sont déterminés en fonction du type de licence que vous avez acheté.

Suivez ces étapes pour installer les produits à l'aide du périphérique USB de NI SPB :

Insérez le périphérique USB de NI SPB. Sélectionnez les produits à installer. Vous pouvez utiliser le périphérique USB pour installer et activer toutes les options que vous avez achetées. Pour consulter la liste complète des produits inclus avec l'option que vous avez achetée, allez sur ni.com/info et entrez l'info-code correspondant au produit que vous avez acheté. Pour NI APS (SRL), entrez l'info-code alliancesoftware . Pour NI ASL, entrez l'info-code ASLsoftware .

Si vous souhaitez évaluer certains des produits inclus dans NI SPB avant de les acheter, vous pouvez les installer et les essayer gratuitement. Reportez-vous à la documentation du produit pour connaître la durée de la période d'évaluation. Commencez l'installation et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Activez le(s) produit(s) lorsque le système vous y invite.

Conservez le média en lieu sûr au cas où vous auriez besoin de réparer ou de modifier votre installation, ou pour distribuer des logiciels NI avec vos installeurs personnalisés.

Tous les logiciels NI ASL sont installés en utilisant NI SPB. Vous avez un accès complet à tous les logiciels inclus avec l'achat de votre licence.



Les liens suivants contiennent des informations utiles concernant l'utilisation et l'activation de l'ASL.

ni.com/asl : page produits ASL.

Logiciels inclus dans la Licence Site pour l'enseignement : décrit tous les logiciels inclus avec LabVIEW ou les options Multisim ASL

ni.com/manuals : entrez ASL dans la recherche Manuels pour accéder à la documentation NI ASL.

dans la recherche pour accéder à la documentation NI ASL. Academic Site License Administrator Resources : contient les informations disponibles pour les ressources techniques pour les administrateurs logiciels.

L'installation de modules et de toolkits à partir du périphérique USB de NI SPB assure leur compatibilité. Certaines versions des toolkits LabVIEW qui ne se trouvent pas sur le périphérique USB de NI SPB risquent de ne pas fonctionner avec la version de LabVIEW incluse dans cette version de NI SPB. L'installation d'un toolkit incompatible risque de provoquer le comportement incohérent de certaines fonctionnalités du toolkit ou de LabVIEW.

Les produits suivants sont inclus sur le média NI SPB. Reportez-vous au fichier readme de chaque produit pour obtenir les informations nécessaires pour l'installation et l'activation, ainsi que les informations concernant les problèmes connus et les corrections de bugs. .

DAQExpress

IVI Compliance Package

Toolkit LabVIEW Advanced Signal Processing

Module LabVIEW Control Design and Simulation

Module LabVIEW Datalogging and Supervisory Control

Toolkit LabVIEW Desktop Execution Trace

Toolkit LabVIEW Digital Filter Design

LabVIEW FPGA Compile Farm

Module LabVIEW FPGA

Module LabVIEW MathScript

LabVIEW myRIO Toolkit

LabVIEW NXG

Module LabVIEW NXG FPGA

Module LabVIEW NXG Web

Système de développement professionnel LabVIEW

Module LabVIEW Real-Time

Module LabVIEW Robotics

Toolkit LabVIEW Unit Test Framework

Toolkit LabVIEW VI Analyzer

LabWindows/CVI Execution Profiler

Système de développement LabWindows/CVI Édition complète

Toolkit LabWindows/CVI PID Control

Module LabWindows/CVI Real-Time

Toolkit LabWindows/CVI SQL

Measurement Studio

Drivers de périphériques NI CompactRIO

NI ELVISmx

Support NI FlexRIO

NI PXI Platform Services

Drivers de périphériques RIO multifonctions NI de la Série R

Toolkit NI Sound and Vibration

NI Switch Executive

NI-488.2

NI-DAQmx

NI-DCPower

NI-DMM

NI-FGEN

NI-HSDIO

NI-IMAQ

NI-IMAQdx

NI-IMAQ I/O

NI-Industrial Communications for EtherNet/IP

NI-SCOPE

NI-Serial

NI-SWITCH

NI-Sync

NI-VISA

NI-XNET

Requirements Gateway

TestStand

VI Package Manager, édition gratuite

Vision Builder for Automated Inspection

Module Vision Development

Outils de compilation Xilinx pour Windows - ISE

Outils de compilation Xilinx pour Windows - Vivado

Allez sur ni.com/security pour consulter et demander à recevoir les notifications de sécurité concernant les produits NI. Reportez-vous à la page ni.com/critical-updates pour obtenir des informations sur les mises à jour critiques de NI.

Vous pouvez automatiser l'installation de la plupart des produits NI en utilisant des arguments de ligne de commande pour supprimer certaines ou la totalité des boîtes de dialogue et des fenêtres de l'interface utilisateur de l'installeur.

Si le produit NI que vous installez utilise Microsoft .NET 4.6.2, il est possible que l'installeur .NET s'exécute avant l'installation des logiciels NI et que vous deviez redémarrer pour que l'installation des logiciels NI puisse commencer. Pour éviter un redémarrage dû à .NET, installez .NET 4.6.2 séparément avant d'installer des logiciels NI.

Pour en savoir plus sur l'automatisation de l'installation de produits NI, reportez-vous aux articles suivants de la Base de connaissances :

Microsoft Windows 10 est la version la plus récente du système d'exploitation Windows et comporte des changements importants par rapport aux versions précédentes. Windows 10 introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et combine des fonctionnalités de Windows 7 et de Windows 8. Pour en savoir plus sur le support NI de Windows 10, allez sur ni.com/windows10.

Lorsque vous installez des logiciels NI sous Microsoft Windows 8.1, vous remarquerez quelques vignettes supplémentaires sur l'écran Applications, y compris des raccourcis vers les logiciels d'applications NI tels que NI LabVIEW, Measurement & Automation Explorer (NI MAX) et le Lanceur d'applications NI. Pour en savoir plus sur le support NI de Windows 8.1, allez sur ni.com/windows8.

NI SPB ne supportera plus Windows 7 (32 et 64 bits), Windows Server 2008 R2 et tous les systèmes d'exploitation Windows 32 bits à partir de 2021. Les versions de ce produit expédiées après le 1er mai 2021 ne pourront plus être installées ou exécutées sur ces systèmes d'exploitation. Pour plus d'informations sur le support NI des systèmes d'exploitation, allez sur ni.com/r/win32bitsupport.

Pour en savoir plus sur le cycle de vie des logiciels d'application NI, allez sur ni.com/info et entrez l'un des info-codes suivants :

Produit Info-code LabVIEW lifecycle LabWindows/CVI cvi_lifecycle Measurement Studio mstudiolifecycle TestStand tslcp DIAdem ddlcp SignalExpress selcp VeriStand nivslifecycle

Module LabVIEW MathScript pour macOS ou Linux avec NI ASL

Si vous êtes un utilisateur de NI ASL et que vous souhaitez vous procurer une version qui s'exécute sous macOS ou Linux, allez sur ni.com/info et entrez l'info-code ASLMathScript.

Copyright

© 1996–2019 National Instruments. Tous droits réservés.

Conformément à la réglementation applicable en matière de droits d'auteur, cette publication ne peut pas être reproduite ni transmise sous une forme quelconque, que ce soit par voie électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système permettant la récupération d'informations, ni traduite, en tout ou partie, sans le consentement préalable et écrit de National Instruments Corporation.

NI respecte les droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers et nous demandons aux utilisateurs de nos produits de les respecter également. Les logiciels NI sont protégés par la réglementation applicable en matière de droits d'auteur et de propriété intellectuelle. Lorsque des logiciels NI peuvent être utilisés pour reproduire des logiciels ou autre matériel appartenant à des tiers, vous ne pouvez utiliser les logiciels NI à cette fin que si cette reproduction est permise par les termes du contrat de licence applicable auxdits logiciels ou matériel et par la réglementation en vigueur.

Contrats de licence utilisateur final et notices juridiques de tiers

Vous trouverez les contrats de licence utilisateur final (CLUF) et notices juridiques de tiers aux emplacements suivants une fois l'installation terminée :

Les notices se trouvent dans les répertoires <National Instruments>\_Legal Information et <National Instruments> .

et . Les CLUF se trouvent dans le répertoire <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license .

. Consultez le fichier <National Instruments>\_Legal Information.txt pour en savoir plus sur la manière d'inclure des informations juridiques dans des installeurs construits avec des produits NI.

Droits restreints pour les entités gouvernementales américaines

Si vous faites partie d'une agence, d'un service ou de toute autre entité gouvernementale des États-Unis, l'utilisation, la duplication, la reproduction, la publication, la modification, la divulgation ou le transfert des données techniques figurant dans ce manuel sont réglementés par les clauses de Droits restreints mentionnées dans la Réglementation des Acquisitions Fédérales 52.227-14 ("Federal Acquisition Regulation 52.227-14") pour les agences fédérales et aux sections 252.227-7014 et 252.227-7015 du supplément à la Réglementation des Acquisitions Fédérales liées à la défense ("Defense Federal Acquisition Regulation Supplement") pour les agences militaires.

Avis sur le copyright de IVI Foundation

Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation.

The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

Marques

Reportez-vous à la page NI Trademarks and Logo Guidelines, à ni.com/trademarks, pour obtenir des informations sur les marques NI. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés aux présentes sont les marques ou les noms de leurs propriétaires respectifs.

Les membres du programme NI Alliance Partner Program sont des entités professionnelles indépendantes de NI et aucune relation d'agence, de partenariat ou "joint-venture" n'existe entre ces entités et NI.

Brevets

Pour la liste des brevets protégeant les produits/technologies NI, veuillez vous référer, selon le cas : à la rubrique Aide»Brevets de votre logiciel, au fichier patents.txt sur votre média, ou à National Instruments Patent Notice sur ni.com/patents.

377942A-0114

