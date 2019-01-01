LabVIEW 2019开发平台自述文件

2019年6月

通过LabVIEW开发平台安装程序，即可安装LabVIEW开发平台的大部分产品。如您已购买LabVIEW模块或工具包，请使用LabVIEW开发平台安装程序安装与激活，以确保这些模块或工具包与LabVIEW 2019兼容。如需在购买前试用某些附加软件，则可安装这些附加软件并免费试用一段时间。

操作系统支持

安装说明

安装其他语言版本

LabVIEW模块和工具包兼容性

LabVIEW开发平台包含的产品

产品安全及关键更新

自动安装NI产品

在Microsoft Windows 10中使用NI软件

在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件

LabVIEW开发平台在2021年停止支持Windows 7（32位和64位）、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统

法律信息

LabVIEW开发平台安装程序可在下列操作系统上运行:

Windows 10（1809版）/8.1 1 /7 SP1 2

/7 SP1 Windows Server 2012 R2 1

Windows Server 2008 R2 SP12

1 NI软件将一并安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于安装这些更新的详细信息，请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。

2 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于安装该安全更新的详细信息，请参考Microsoft KB3033929。

注：关于未来操作系统支持的详细信息，见LabVIEW开发平台在2021年停止支持Windows 7（32位和64位）、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统。

注： 2016年起，LabVIEW不再支持Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003以及Windows 7（无service pack）。LabVIEW 2019无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序使用了LabVIEW 2019，也将无法部署或发布至不支持的操作系统。此外，在当前计算机上安装LabVIEW 2019后，使用任何版本的LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio™生成的安装程序，都无法在不支持的操作系统上运行。

有关2016支持操作系统变化的更多信息，见Why Does My NI ADE Installer Fail on Windows XP/Vista and Windows Server 2003?。

注 可能需要禁用物理地址扩展(PAE)方可支持Windows 32位操作系统。关于该问题对操作系统的影响以及需采取的措施，请访问ni.com/info，输入信息代码PAESupport查询。

关于LabVIEW开发系统的附加系统要求，见LabVIEW升级说明。关于模块和工具包的附加系统要求，见产品自述文件。

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NI通过NI Package Manager自动安装软件。请访问ni.com/info并输入信息代码NIPMDownload，下载NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息，请参考NI Package Manager手册。

如果使用LabVIEW安装盘进行安装，请插入LabVIEW开发平台安装盘，并按照屏幕上的说明，安装LabVIEW、模块、工具包及驱动程序。出现提示时，请输入要激活产品的序列号。请登录ni.com/myproducts查找序列号。如果使用批量许可证服务器管理您的许可证，您将通过电子邮件接收批量许可证。

将以前版本的LabVIEW升级为最新版本？如需在保留原有VI和项目的基础上安装LabVIEW新版本、查看升级和兼容性问题，以及了解LabVIEW 2019新增功能的完整列表，请参考LabVIEW升级说明。

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如计算机上已经安装另一个语言版本的LabVIEW 2019，安装新的语言版本前必须卸载现有语言版本。

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如果要安装LabVIEW模块和工具包，请确保安装的模块和工具包与LabVIEW 2019兼容。如试图安装版本不兼容的工具包，可能会损坏本机已安装的LabVIEW。如果由于安装不兼容版本而损坏了已安装的LabVIEW，请访问ni.com/info并输入信息代码repair以了解如何在NI Package Manager中修复软件。

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LabVIEW开发平台包含以下产品。关于系统要求、产品安装、激活、已知问题和问题修正的更多信息，请参考具体产品的自述文件。

应用程序软件

LabVIEW开发系统

Advanced Signal Processing工具包 System Identification Assistant

Control Design and Simulation模块 Control Design Assistant System Identification Assistant

Datalogging and Supervisory Control模块

Datalogging and Supervisory Control运行引擎模块

用于Windows的Desktop Execution Trace工具包

Digital Filter Design工具包

FPGA Compile Farm工具包

FPGA ISE Compilation Tool

FPGA模块

FPGA Vivado Compilation Tool

JKI VI Package Manager

MathScript模块

NI Switch Executive

Real-Time模块

Robotics模块

Sound and Vibration工具包

Unit Test Framework工具包

VI分析器工具包

Vision Development模块

LabVIEW NXG支持

LabVIEW NXG

LabVIEW NXG FPGA模块

LabVIEW NXG Web模块

设备驱动程序

FlexRIO with Integrated I/O

FlexRIO with Modular I/O

IVI Compliance Package

NI-488.2

NI-DAQmx

NI-DCPower

NI-DMM

NI-FGEN

NI-HSDIO

NI-IMAQ

NI-IMAQ I/O

NI-IMAQdx

NI-Industrial Communications - 用于EtherNet/IP

NI-SCOPE

NI-Serial

NI-SWITCH

NI-Sync

NI-VISA

NI-XNET

NI CompactRIO

NI PXI Platform Services

NI R系列多功能RIO

注：

安装LabVIEW 2019会同时安装适用于Microsoft Office的LabVIEW Database Connectivity工具包和LabVIEW Report Generation工具包。

DataFinder工具包不再存在。可在LabVIEW 2019的DataFinder Connectivity面板上找到该工具包的功能。

2019中的状态图模块移至LabVIEW工具网络。

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访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。

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可使用命令行参数来自动安装大多数NI产品，以减少安装程序用户界面和对话框交互。

如待安装的NI产品依赖于Microsoft .NET 4.6.2，则安装NI软件之前，.NET安装程序会首先启动并在完成后提示重启。为了避免重启计算机，建议在安装NI软件之前单独安装.NET 4.6.2。

关于自动安装NI产品的详细信息，见下列知识库文章：

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Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统，与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能，并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息，请访问ni.com/windows10。

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在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时，应用视图上会增加一些磁贴，作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息，请访问ni.com/windows8。

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LabVIEW开发平台将从2021年起停止支持Windows 7（32位和64位）、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统。该产品在2021年5月1日以后发行的版本将无法在这些操作系统上安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息，请访问ni.com/r/win32bitsupport。

关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息，请访问ni.com/info并输入以下信息代码：

产品 信息代码 LabVIEW lifecycle LabWindows/CVI cvi_lifecycle Measurement Studio mstudiolifecycle TestStand tslcp DIAdem ddlcp SignalExpress selcp VeriStand nivslifecycle

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版权

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最终用户许可协议和第三方法律声明

安装结束后，可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明：

法律声明位于 <National Instruments>\_Legal Information 和 <National Instruments> 目录下。

和 目录下。 EULA位于 <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license 目录下。

目录下。 如需使NI产品生成的安装程序中包含法律相关信息，请查阅 <National Instruments>\_Legal Information.txt 。

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377933A-0118