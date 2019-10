NI SystemLink 19.0 Readme

2019年4月

このファイルには、システム要件および既知の問題など、NI SystemLinkに関する重要情報が含まれています。

概要

システム要件

製品のセキュリティおよび重要な更新

SystemLinkクライアントのライセンス情報

既知の問題

バグの修正

ヘルプにアクセスする

NIソフトウェアをMicrosoft Windows 10で使用する

NIソフトウェアをMicrosoft Windows 8.1で使用する

法的情報

NI SystemLinkを使用して、サーバ上のシステムを検出および管理します。すべての管理下システムにパッケージを作成してデプロイします。SystemLinkデータサービスを利用して、データの視覚化、アラームのトリガ、テストの監視、資産の管理、およびサーバへのファイル転送を行います。

NI SystemLinkの最低システム要件は以下のとおりです。

サーバ要件

Windows、50ノード未満 Windows、50ノード以上 OS Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 (64ビット) Windows 7 SP1 (64ビット) 以降 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 (64ビット) Windows 7 SP1 (64ビット) 以降 プロセッサ 2コア以上推奨 8コア以上推奨 RAM 6 GB (最小) 8 GB以上推奨 16 GB以上推奨 ディスク 6 GB (最小) 8 GB以上推奨 16 GB以上推奨

ターゲット要件 (管理ノード)

NI PXI (Windows) またはWindows PC NI CompactRIO OS Windows 7 SP1 (64ビット) 以降 Windows 7 SP1 (32ビット) 以降 NI Linux Real-Time 2019 プロセッサ Pentium 4 G1 (または同等) 以降 サポートされているすべてのIntelおよびARMモデル RAM 2 GB (最小) 4 GB推奨 512 GB (最小) 1 GB以上推奨 メモ: NI SystemLinkは、512 MB未満のRAMを搭載したターゲットをサポートしていません。 ディスク 1 GB (最小) 2 GB以上推奨 512 MB

メモ: VxWorksとPhar Lap OSはサポートしていません。

サーバおよびターゲットの追加要件

.NET Framework 4.6.2

以下のブラウザのうち1つ: Chrome Firefox Edge Safari



メモ: NI SystemLink 19.0 WebアプリケーションはInternet Explorerをサポートしていません。

LabVIEWの要件

NI SystemLink 19.0は、以下のLabVIEWのバージョンをサポートします。

LabVIEW 2015、2016、2017、2018、2019

LabVIEW RT 2017、2018、2019

NI製品のセキュリティに関する通知を表示または受信登録するには、ni.com/securityを参照してください。NIからの重要な更新の情報については、ni.com/critical-updatesを参照してください。

SystemLinkはVolume License Managerを使用してクライアントにライセンスを供与します。ライセンスの詳細については、ni.comからNI Volume License Managerをダウンロードし、『NI Volume License Manager ヘルプ』を参照してください。

アクティブ化する前にNI SystemLink Serverを評価した場合、接続するクライアントはすべて、最初はSystems Managerにはアクティブ化されていないと表示されます。サーバをアクティブ化した後、NI SystemLink Webアプリケーションを使用してクライアントをアクティブ化します。

TDM Server 2017がすでにインストールされているマシンにSystemLinkをインストールすると、TDM Server 2017が壊れます。SystemLinkを別のマシンにインストールするか、SystemLinkをインストールする前にTDM Server 2017をアンインストールすることを推奨しています。

ソフトウェアとドキュメントの既知の問題のリストはオンラインで参照できます。SystemLinkの既知の問題の最新リストは、NIのウェブサイトを参照してください。

以下は、SystemLinkで修正された問題の一部のIDとタイトルです。このリストは、SystemLink 19.0の現行バージョンで修正された問題をすべて網羅しているわけではありません。バグIDがわかっている場合は、この一覧で修正状況を確認することができます。

ID 修正された問題 727392 SystemLink Server Configuration Technical Support Report does not collect Salt logs 724295 Command prompt windows generated during installation can be closed by the user leading to a failed installation 716702 WebVI hosted on SystemLink cannot use touch screen gestures to zoom in or out 704197 Users with only tag read access do not have permission to read tag history

NI SystemLinkの詳細については、ni.comで『NI SystemLink ヘルプ』を参照してください。

サンプルおよびHTTP APIドキュメントについては、 SystemLink GitHubリポジトリを参照してください。

Windowsオペレーティングシステムの最新バージョンであるMicrosoft Windows 10では、以前のバージョンと比べて機能が大幅に変更されています。Windows 10には、新機能が追加されているほか、Windows 7とWindows 8からの機能も統合されています。NIのWindows 10サポートについては、ni.com/windows10を参照してください。

NIソフトウェアをMicrosoft Windows 8.1にインストールすると、LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)、およびNI 起動ツールなどのNIアプリケーションソフトウェア製品へのショートカットを含む新しいタイルがアプリ画面に表示されます。NIのWindows 8.1サポートについては、ni.com/windows8を参照してください。

© 2017-2019 National Instruments.All rights reserved.

著作権

著作権法に基づき、National Instruments Corporation(米国ナショナルインスツルメンツ社)の書面による事前の許可なく、本書のすべてまたは一部を写真複写、記録、情報検索システムへの保存、および翻訳を含め、電子的または機械的ないかなる形式によっても複製または転載することを禁止します。

NIは他者の知的財産を尊重しています。お客様も同様の方針に従われますようお願いいたします。NIソフトウェアは著作権法その他知的財産権に関する法律により保護されています。NIソフトウェアを用いて他者に帰属するソフトウェアその他のマテリアルを複製することは、適用あるライセンスの条件その他の法的規制に従ってそのマテリアルを複製できる場合に限り可能であるものとします。

エンドユーザ使用許諾契約及び他社製品の法的注意事項

エンドユーザ使用許諾契約 (EULA) 及び他社製品の法的注意事項はインストール後の以下の場所にあります。

注意事項は、 <National Instruments>¥_Legal Information 及び <National Instruments> ディレクトリにあります。

及び ディレクトリにあります。 EULAは、 <National Instruments>¥Shared¥MDF¥Legal¥license ディレクトリにあります。

ディレクトリにあります。 NI製品で作成したインストーラに法律情報を組み込む方法については、 <National Instruments>¥_Legal Information.txt を確認してください。

米国政府の権利の制限

お客様が米国政府の機関、省又はその他の事業体 (「米国政府」と総称する) である場合、本書に記載の技術データの使用、複製、再製、公表、修正、開示又は転送は、民間機関用の連邦調達規則52.227-14と軍事機関用の国防省連邦調達規則補足252.227-7014及び252.227-7015に基づく限定権利条項の適用を受けます。

IVI Foundation Copyright Notice

Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation.

The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

商標

NIの商標については、NI Trademarks and Logo Guidelines (ni.com/trademarks) を参照してください。本書中に記載されたその他の製品名及び企業名は、それぞれの企業の商標又は商号です。

特許

NI製品を保護する特許については、ソフトウェアで参照できる特許情報 (ヘルプ→特許)、メディアに含まれているpatents.txtファイル、又はni.com/legal/patents/jaからアクセスできる「ナショナルインスツルメンツ特許情報」のうち、該当するリソースから参照してください。

377243H-0112