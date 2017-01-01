FlexLogger 2019 R3自述文件

2019年7月
本文件包含FlexLogger的重要信息，包括系统要求、安装说明和支持的硬件。
使用FlexLogger插件开发套件扩展FlexLogger I/O
FlexLogger将于2021年停止支持Windows 7（64位）
FlexLogger是一款可快速配置传感器和记录混合信号数据的应用软件，可用于验证机电系统，而且完全无需编程。
FlexLogger的最低系统要求如下：
|操作系统
|RAM/处理器
|必需软件1
|
|
|
1 FlexLogger安装程序附带所需的驱动程序。
2 NI软件将一并安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1需要Microsoft更新才能支持这些项。关于如何安装这些更新的详细信息，请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。
3 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于如何安装该安全更新的详细信息，请参考Microsoft KB3033929。
通过NI Package Manager可实现FlexLogger的自动安装。请访问ni.com/info并输入信息代码NIPMDownload，下载NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息，请参考NI Package Manager手册。
访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。
以下列出了FlexLogger支持的硬件型号。
注：FlexLogger支持通过IEEE 802.1AS协议进行网络同步。更多信息见ni.com/manuals上的机箱说明文档。
注：NI 9375在项目中一次只能使用一个端口（输入或输出）。
注：不能在同一FlexLogger项目中同时使用并行和串行模块，除非安装在单独的cDAQ机箱中。
|注：FD-11603的B版本及更高版本支持硬件滤波。
|注：FD-11637的B版本及更高版本支持硬件滤波。
注：FlexLogger支持通过IEEE 802.1AS协议进行网络同步。更多信息见ni.com/manuals上的设备说明文档。
注：FieldDAQ支持硬件滤波。详细信息见FlexLogger手册。
可使用FlexLogger插件开发套件（1.0版）创建并导入自定义I/O插件，从而扩展FlexLogger 2019 R3的功能。FlexLogger插件开发套件可通过NI Package Manager下载。详细信息见FlexLogger Plugin Development Kit 1.0 Readme。
在线FlexLogger手册包含产品版本的最新帮助。关于FlexLogger的更多使用信息，请选择帮助»在线手册，访问FlexLogger手册。
不具备在线访问权限的用户可选择使用离线版本的FlexLogger手册，但需在安装过程中选中该选项。如需启用离线FlexLogger手册，请在首选项»常规中选择使用已安装的FlexLogger手册。
注：在FlexLogger 2019 R3中使用已安装的手册目前仅限于英文版。如需使用其他语言版本的已安装手册，请打开C:\Program Files (x86)\National Instruments\Help Viewer\Documentation并双击该语言的NIHELP文件。
Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统，与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能，并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息，请访问ni.com/windows10。
在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时，应用视图上会增加一些磁贴，作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息，请访问ni.com/windows8。
FlexLogger将于2021年起停止支持Windows 7（64位）操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本将无法在该操作系统上安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息，请访问ni.com/r/windows764bit。
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