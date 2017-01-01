FlexLogger 2019 R3自述文件

2019年7月

本文件包含FlexLogger的重要信息，包括系统要求、安装说明和支持的硬件。

概述

系统要求

安装说明

产品安全及关键更新

新增功能

支持的硬件

使用FlexLogger插件开发套件扩展FlexLogger I/O

使用帮助文件

在Microsoft Windows 10中使用NI软件

在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件

FlexLogger将于2021年停止支持Windows 7（64位）

法律信息

FlexLogger是一款可快速配置传感器和记录混合信号数据的应用软件，可用于验证机电系统，而且完全无需编程。

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FlexLogger的最低系统要求如下：

操作系统 RAM/处理器 必需软件1 64位版本的Windows 10/8.1 2 /7 SP1 3

/7 SP1 1024 x 768分辨率（建议使用1366 x 768或更高配置） Pentium 4 G1同等配置（建议使用Intel i5同等配置或更高配置）

4 GB磁盘空间

4 GB RAM NI-DAQmx软件19.0或更高版本

NI-XNET软件19.0或更高版本 1 FlexLogger安装程序附带所需的驱动程序。 2 NI软件将一并安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1需要Microsoft更新才能支持这些项。关于如何安装这些更新的详细信息，请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。 3 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于如何安装该安全更新的详细信息，请参考Microsoft KB3033929。

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通过NI Package Manager可实现FlexLogger的自动安装。请访问ni.com/info并输入信息代码NIPMDownload，下载NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息，请参考NI Package Manager手册。

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访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。

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2019 R3（2019年7月）

新增FD-11605硬件支持

输入通道警报，包括下列功能：

警报历史记录窗格



来自警报的事件触发

在输出通道上重置值

计数器输入模块上额外的测量类型：

角度位置



线性位置



脉冲

支持FieldDAQ硬件滤波

支持通过FlexLogger插件开发套件1.0创建的自定义I/O插件

模拟通道的布尔逻辑

数字输入事件触发

LIN输出支持

LIN主设备支持

离线FlexLogger手册访问

2019 R2（2019年4月）

新增了下列硬件支持： FD-11634 NI 9866 USB-8506

LIN输入支持

在测试期间添加带时间标识的注释的功能

通道规范中增加了低通和高通Butterworth滤波器通道

TSN同步反馈

取消对慢/中/快/数字采样率配置的限制

系统内存监控和动态可视化设置

NI 9361的上拉电阻支持和阈值电压支持

FD-11601的上电传感器支持

2019 R1（2018年12月）

新增了下列硬件支持： NI 9231 FD-11601 FD-11614 用于NI 9860的TRC-8546收发仪

增强了通道规范中的系统可视化

新增条件事件以实现输出自动化

通道规范中新增了通道均方根和均值平均

捕捉测试元数据

改进了图形可视化

模拟输入通道数据筛选

重新分配I/O或汽车通道配置的功能

自动记录通道特征

屏幕可视化可显示可见范围内的最小和最大数据值

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以下列出了FlexLogger支持的硬件型号。

CompactDAQ

CompactDAQ机箱

C系列电压输入模块

NI 9201

NI 9202

NI 9205

NI 9206

NI 9209

NI 9215

NI 9220

NI 9221

NI 9222

NI 9223

NI 9224

NI 9225

NI 9228

NI 9229

NI 9238

NI 9239

NI 9242

NI 9244

NI 9251

C系列电压输出模块

NI 9263

NI 9264

NI 9269

C系列电流输入模块

NI 9203

NI 9208

NI 9227

NI 9246

NI 9247

C系列电流输出模块

NI 9265

NI 9266

C系列电压和电流输入模块

NI 9207

C系列声音与振动输入模块

NI 9230

NI 9231

NI 9232

NI 9234

NI 9250

C系列温度输入模块

NI 9210

NI 9211

NI 9212

NI 9213

NI 9214

NI 9216

NI 9217

NI 9226

C系列通用模拟输入模块

NI 9218

NI 9219

C系列应变/桥输入模块

NI 9235

NI 9236

NI 9237

C系列计数器输入模块

NI 9361

C系列数字模块

串行数字I/O模块

NI 9375



注：NI 9375在项目中一次只能使用一个端口（输入或输出）。 NI 9403



NI 9425



NI 9426



NI 9476



NI 9477



NI 9478

并行数字I/O模块

NI 9344



NI 9401



NI 9402



NI 9411



NI 9421



NI 9422



NI 9423



NI 9435



NI 9436



NI 9437



NI 9472



NI 9474



NI 9475



NI 9481



NI 9482



NI 9485

注：不能在同一FlexLogger项目中同时使用并行和串行模块，除非安装在单独的cDAQ机箱中。

C系列CAN接口模块

NI 9861

NI 9862

C系列汽车多协议接口模块

NI 9860

CAN接口设备

NI USB-8502

C系列LIN接口模块

NI 9866

LIN接口设备

NI USB-8506

FieldDAQ

电压输入设备 - 用于FieldDAQ

FD-11601

FD-11603

FD-11605

注：FD-11603的B版本及更高版本支持硬件滤波。

声音与振动输入设备 - 用于FieldDAQ

FD-11634

应变/桥输入设备 - 用于FieldDAQ

FD-11637

注：FD-11637的B版本及更高版本支持硬件滤波。

温度输入设备 - 用于FieldDAQ

FD-11613

FD-11614

注：FlexLogger支持通过IEEE 802.1AS协议进行网络同步。更多信息见ni.com/manuals上的设备说明文档。

注：FieldDAQ支持硬件滤波。详细信息见FlexLogger手册。

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可使用FlexLogger插件开发套件（1.0版）创建并导入自定义I/O插件，从而扩展FlexLogger 2019 R3的功能。FlexLogger插件开发套件可通过NI Package Manager下载。详细信息见FlexLogger Plugin Development Kit 1.0 Readme。

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在线FlexLogger手册包含产品版本的最新帮助。关于FlexLogger的更多使用信息，请选择帮助»在线手册，访问FlexLogger手册。

不具备在线访问权限的用户可选择使用离线版本的FlexLogger手册，但需在安装过程中选中该选项。如需启用离线FlexLogger手册，请在首选项»常规中选择使用已安装的FlexLogger手册。

注：在FlexLogger 2019 R3中使用已安装的手册目前仅限于英文版。如需使用其他语言版本的已安装手册，请打开C:\Program Files (x86)\National Instruments\Help Viewer\Documentation并双击该语言的NIHELP文件。

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Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统，与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能，并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息，请访问ni.com/windows10。

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在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时，应用视图上会增加一些磁贴，作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息，请访问ni.com/windows8。

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FlexLogger将于2021年起停止支持Windows 7（64位）操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本将无法在该操作系统上安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息，请访问ni.com/r/windows764bit。

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版权

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最终用户许可协议和第三方法律声明

安装结束后，可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明：

法律声明位于 <National Instruments>\_Legal Information 和 <National Instruments> 目录下。

和 目录下。 EULA位于 <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license 目录下。

目录下。 如需使NI产品生成的安装程序中包含法律相关信息，请参考 <National Instruments>\_Legal Information.txt 。

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377046F-0118