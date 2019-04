Readme de FlexLogger 2019 R2

Avril 2019

Ce fichier contient des informations importantes relatives à FlexLogger, en particulier la configuration système requise, des instructions d'installation et le matériel supporté.

Présentation générale

Configuration système requise

Instructions d'installation

Sécurité et mises à jour critiques des produits

Nouvelles fonctionnalités

Matériel supporté

Accès à l'Aide

Utilisation des logiciels NI sous Microsoft Windows 10

Utilisation des logiciels NI sous Microsoft Windows 8.1

FlexLogger est un logiciel d'application destiné à la configuration rapide de capteurs et à l'enregistrement des données de signaux mixtes, afin de vérifier les systèmes électromécaniques, sans avoir recours à la programmation.

FlexLogger a les spécifications système minimales suivantes :

Système d'exploitation RAM/Processeur Logiciels requis1 Version 64 bits de Windows 10/8.1 2 /7 SP1 3

/7 SP1 Résolution 1024 x 768 (1366 x 768 ou supérieure recommandée) Processeur de classe Pentium 4 G1 (équivalent ou supérieur à Intel i5 recommandé)

4 Go d'espace disque

4 Go de RAM Logiciel NI-DAQmx 18.6 ou version ultérieure 4

Logiciel NI-XNET 18.6 ou version ultérieure 1 Les drivers requis sont inclus avec l'installeur FlexLogger. 2 Les logiciels NI installent le runtime VC2015 et .NET 4.6.2. Windows 8.1 requiert des mises à jour Microsoft pour pouvoir supporter ces éléments. Reportez-vous aux articles KB2919442 et KB2919355 de Microsoft pour en savoir plus sur la façon d'installer ces mises à jour. 3 Les logiciels NI sont signés avec un certificat SHA-256. Windows 7 SP1 requiert les mises à jour de Microsoft pour supporter SHA-256. Reportez-vous à l'article KB3033929 de Microsoft pour en savoir plus sur la façon d'installer cette mise à jour de sécurité. 4 Le fichier Readme de FlexLogger inclus dans l'installeur indique par erreur que la version 18.5 de NI-DAQmx et de NI-XNET est requise. FlexLogger 2019 R2 requiert NI-DAQmx 18.6 ou version ultérieure et NI-XNET 18.6 ou version ultérieure.

NI automatise l'installation de FlexLogger à l'aide du Gestionnaire de paquets NI. Allez sur ni.com/info et saisissez l'info-code NIPMDownload pour télécharger le Gestionnaire de paquets NI. Reportez-vous au Manuel du Gestionnaire de paquets NI pour obtenir des informations sur l'installation, la suppression et la mise à niveau des logiciels NI à l'aide du Gestionnaire de paquets NI.

Allez sur ni.com/security pour consulter les notifications de sécurité concernant les produits NI et vous y abonner. Reportez-vous à la page ni.com/critical-updates pour obtenir des informations sur les mises à jour critiques de NI.

2019 R2 (avril 2019)

Support matériel ajouté pour : FD-11634 NI 9866 USB-8506

Support d'entrée pour LIN

Possibilité d'ajouter des notes horodatées pendant le test

Voies de filtre de Butterworth passe-bas et passe-haut ajoutées aux Spécifications des voies

Retour d'information sur la synchronisation TSN

Aucune limite pour la configuration de la fréquence d'échantillonnage lente/moyenne/rapide/numérique

Paramètres de surveillance de la mémoire système et de visualisation dynamique

Prise en charge de la résistance de tirage et de la tension de seuil pour le NI 9361

Prise en charge du capteur alimenté pour le FD-11601

2019 R1 (décembre 2018)

Support matériel ajouté pour : NI 9231 FD-11601 FD-11614 Câble émetteur-récepteur TRC-8546 pour le NI 9860

Visualisation du système améliorée dans les Spécifications des voies

Événements conditionnels pour automatiser les sorties

Moyenne quadratique et arithmétique des voies ajoutées aux Spécifications des voies

Métadonnées pour les tests de capture

Visualisation des graphes améliorée

Filtrage des données de la voie d'entrée analogique

Possibilité de réaffecter des configurations de voie d'E/S ou automobile

Enregistrement automatique des caractéristiques des voies

La visualisation à l'écran montre les valeurs de données minimales et maximales dans une plage visible

2018 R4 (septembre 2018)

Sortie de niveau statique, comprenant le support matériel ajouté pour : Modules de sortie de tension de la Série C Modules de sortie de courant de la Série C Modules numériques de la Série C Module d'interface utilisateur de la Série C

Ajout de métadonnées arbitraires à un projet

Importation et exportation de données à l'aide de NI SystemLink

Support pour le contrôle des points de consigne des voies de sortie via NI SystemLink

La liste suivante précise quels modèles de matériel sont supportés par FlexLogger.

CompactDAQ

Châssis CompactDAQ

cDAQ-9171

cDAQ-9174

cDAQ-9178

cDAQ-9179

cDAQ-9181

cDAQ-9184

cDAQ-9185

cDAQ-9188

cDAQ-9188XT

cDAQ-9189

cDAQ-9191 Remarque : FlexLogger supporte la synchronisation entre les périphériques compatibles TSN, à condition qu'ils soient dans votre sous-réseau 802.1AS local. Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation de votre châssis, disponible sur ni.com/manuals.

Modules d'entrée de tension de la Série C

NI 9201

NI 9202

NI 9205

NI 9206

NI 9209

NI 9215

NI 9220

NI 9221

NI 9222

NI 9223

NI 9224

NI 9225

NI 9228

NI 9229

NI 9238

NI 9239

NI 9242

NI 9244

NI 9251

Modules de sortie de tension de la Série C

NI 9263

NI 9264

NI 9269

Modules d'entrée de courant de la Série C

NI 9203

NI 9208

NI 9227

NI 9246

NI 9247

Modules de sortie de courant de la Série C

NI 9265

NI 9266

Modules d'entrée de tension et de courant de la Série C

NI 9207

Modules d'entrée de sons et vibrations de la Série C

NI 9230

NI 9231

NI 9232

NI 9234

NI 9250

Modules d'entrée de température de la Série C

NI 9210

NI 9211

NI 9212

NI 9213

NI 9214

NI 9216

NI 9217

NI 9226

Modules d’entrée analogique universelle de la Série C

NI 9218

NI 9219

Modules d'entrée en pont/jauge de contrainte de la Série C

NI 9235

NI 9236

NI 9237

Modules d'entrée de compteur de la Série C

NI 9361

Modules numériques de la Série C

Modules d'E/S numériques série

NI 9375



Remarque : Pour le NI 9375, toutes les lignes doivent être configurées soit comme entrées, soit comme sorties dans un projet. NI 9403



NI 9425



NI 9426



NI 9476



NI 9477



NI 9478

Modules d'E/S numériques parallèles

NI 9344



NI 9401



NI 9402



NI 9411



NI 9421



NI 9422



NI 9423



NI 9435



NI 9436



NI 9437



NI 9472



NI 9474



NI 9475



NI 9481



NI 9482



NI 9485

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser en même temps des modules parallèles et série sur le même projet FlexLogger, à moins qu'ils ne soient installés dans des châssis cDAQ distincts.

Modules d'interface CAN de la Série C

NI 9861

NI 9862

Modules d'interface multiprotocole de conception de véhicule de la Série C

NI 9860

Matériel d'interface CAN

NI USB-8502

Modules d'interface LIN de la Série C

NI 9866

Matériel d'interface LIN

NI USB-8506

FieldDAQ

Matériel d'entrée de tension pour FieldDAQ

FD-11601

FD-11603

Matériel d'entrée de sons et de vibrations pour FieldDAQ

FD-11634

Matériel d'entrée en pont/jauge de contrainte pour FieldDAQ

FD-11637

Matériel d'entrée de température pour FieldDAQ

FD-11613

FD-11614

Remarque : FlexLogger supporte la synchronisation entre les périphériques compatibles TSN, à condition qu'ils soient dans votre sous-réseau 802.1AS local. Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation de votre périphérique, disponible sur ni.com/manuals.

Reportez-vous au Manuel de FlexLogger, accessible à partir de Aide»Manuel en ligne, pour en savoir plus sur l'utilisation de FlexLogger.

Microsoft Windows 10 est la version la plus récente du système d'exploitation Windows et comporte des changements importants par rapport aux versions précédentes. Windows 10 introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et combine des fonctionnalités de Windows 7 et de Windows 8. Pour en savoir plus sur le support NI de Windows 10, allez sur ni.com/windows10.

Lorsque vous installez des logiciels NI sous Microsoft Windows 8.1, vous remarquerez quelques vignettes supplémentaires sur l'écran Applications, y compris des raccourcis vers les logiciels d'applications NI tels que NI LabVIEW, Measurement & Automation Explorer (NI MAX) et le Lanceur d'applications NI. Pour en savoir plus sur le support NI de Windows 8.1, allez sur ni.com/windows8.

