Readme zu FlexLogger 2019 R1

Januar 2019

In dieser Datei finden Sie wichtige Hinweise zu FlexLogger. Sie erfahren u. a., welche Voraussetzungen Ihr System für die Installation des Produkts erfüllen muss, wie das Produkt installiert wird und welche Hardware in FlexLogger unterstützt wird.

Überblick

Systemvoraussetzungen

Installationshinweise

Produktsicherheit und kritische Updates

Neue Funktionen

Unterstützte Hardware

Öffnen der Hilfe

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 10

Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 8.1

Rechtliche Hinweise

Mit FlexLogger kann ein Datenerfassungssystem (DAQ-System) von NI zum Erfassen, Darstellen und Protokollieren von Sensordaten konfiguriert werden.

Für FlexLogger gelten folgende Mindest-Systemvoraussetzungen:

Betriebssystem RAM/Processor Erforderliche Software1 64-Bit-Version von Windows 10/8.1 2 /7 SP1 3

/7 SP1 Auflösung von 1024 x 768 (1366 x 768 oder höher empfohlen) Pentium 4 G1 oder gleichwertig (Intel i5 bzw. Äquivalent oder höher empfohlen)

4 GB Festplattenspeicher

4 GB RAM (Erforderlich) NI-DAQmx 18.5 oder neuer

(Erforderlich) NI-XNET 18.5 oder neuer 1 Erforderliche Treiber sind im FlexLogger-Installationsprogramm enthalten. 2 Zusammen mit NI-Software werden die VC2015-Runtime und .NET 4.6.2 installiert. Zur Unterstützung dieser Komponenten unter Windows 8.1 müssen Microsoft-Updates installiert sein. Die Installation dieser Updates wird in den Microsoft-Artikeln KB2919442 und KB2919355 beschrieben. 3 NI-Software ist mit einem SHA-256-Zertifikat signiert. Zur Unterstützung von SHA-256 muss ein bestimmtes Sicherheits-Update für Windows 7 SP1 installiert sein. Die Installation dieses Updates wird im Microsoft-Artikel KB3033929 beschrieben.

Gehen Sie zum Installieren von FlexLogger wie folgt vor:

Melden Sie sich mit einem Administratorkonto bei Windows an. Wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung, wenn Sie keinen Administratorzugriff haben. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Wenn Sie einen Datenträger für die Installation von FlexLogger haben, legen Sie diesen in das entsprechende Laufwerk Ihres Rechners ein. Folgen Sie den Anweisungen. Wenn Sie zum Neustart aufgefordert werden, melden Sie sich mit den Windows-Zugangsdaten an, die Sie zum Starten des Installationsprogramms verwendet haben.

Laden Sie das Installationsprogramm für FlexLogger von ni.com/downloads herunter. Suchen Sie die ausführbare Datei, und klicken Sie diese doppelt an, damit die Installation gestartet wird. Folgen Sie den Anweisungen.

Auf ni.com/security finden Sie Sicherheitsbenachrichtigungen zu NI-Produkten und Sie können sich für die automatische Zusendung von Sicherheitsbenachrichtigungen registrieren. Informationen zu kritischen Updates von NI finden Sie unter ni.com/critical-updates.

Hardwareunterstützung für: NI 9231 FD-11601 FD-11614

Verbesserte Systemdarstellung in der Kanalspezifikation

Möglichkeit zum Hinzufügen der Mittelwert- und Effektivwertberechnung zur Kanalspezifikation

Anzeigen des Mindestwerts und des Höchstwerts im sichtbaren Bereich

Hinweis: In der Readme zu FlexLogger wurde fälschlicherweise die Möglichkeit zur Ausgabe von CAN-Signalen erwähnt. Die Ausgabe von CAN-Signalen wird in FlexLogger 2019 R1 nicht unterstützt.

Nachfolgend sind alle Hardwaremodelle aufgeführt, die mit FlexLogger zusammenarbeiten.

CompactDAQ

CompactDAQ-Chassis

cDAQ-9171

cDAQ-9174

cDAQ-9178

cDAQ-9179

cDAQ-9181

cDAQ-9184

cDAQ-9185

cDAQ-9188

cDAQ-9188XT

cDAQ-9189

Hinweis: FlexLogger unterstützt die Synchronisation zwischen TSN-fähigen CompactDAQ-Chassis (cDAQ-9185 and cDAQ-9189), sofern diese Teil des lokalen 802.1AS-Subnetzes sind. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihres Chassis unter ni.com/manuals. cDAQ-9191

Spannungsmessmodule der C-Serie

NI 9201

NI 9202

NI 9205

NI 9206

NI 9209

NI 9215

NI 9220

NI 9221

NI 9222

NI 9223

NI 9224

NI 9225

NI 9228

NI 9229

NI 9238

NI 9239

NI 9242

NI 9244

NI 9251

Spannungsausgabemodule der C-Serie

NI 9263

NI 9264

NI 9269

Strommessmodule der C-Serie

NI 9203

NI 9208

NI 9227

NI 9246

NI 9247

Stromausgabemodule der C-Serie

NI 9265

NI 9266

Strom- und Spannungsmessmodule der C-Serie

NI 9207

Schall- und Schwingungsmessmodule der C-Serie

NI 9230

NI 9231

NI 9232

NI 9234

NI 9250

Temperaturmessmodule der C-Serie

NI 9210

NI 9211

NI 9212

NI 9213

NI 9214

NI 9216

NI 9217

NI 9226

Universelle Analogeingangsmodule der C-Serie

NI 9218

NI 9219

Dehnungs-/Brückenmessmodule der C-Serie

NI 9235

NI 9236

NI 9237

Zählereingangsmodule der C-Serie

NI 9361 Hinweis: In FlexLogger können keine Pull-up-Widerstände emuliert werden. Wenn Sie einen Pull-up-Widerstand benötigen, müssen Sie einen solchen in die Leitung einschalten. Hinweis: In differentieller Schaltung wird eine (TTL-)Eingangsspannung von 5 V unterstützt. Bei der Schaltung gegen Erde wird eine Eingangsspannung von 24 V unterstützt. Wenn das Eingangssignal gegen Erde geschaltet ist, kann allerdings der Schwellwert für die Eingangsspannung nicht geändert werden und verbleibt daher auf dem Standard-Spannungspegel von 2,5 V.

Digitalmodule der C-Serie

Seriell arbeitende Digital-I/O-Module

NI 9375



Hinweis: Auf dem NI 9375 müssen alle Leitungen in einem Projekt auf Eingabe oder Ausgabe eingestellt sein. NI 9403



NI 9425



NI 9426



NI 9476



NI 9477



NI 9478

Parallel arbeitende Digital-I/O-Module

NI 9344



NI 9401



NI 9402



NI 9411



NI 9421



NI 9422



NI 9423



NI 9435



NI 9436



NI 9437



NI 9472



NI 9474



NI 9475



NI 9481



NI 9482



NI 9485

Hinweis: Parallel und seriell arbeitende Module können nur zusammen im selben FlexLogger-Projekt verwendet werden, wenn sie sich in unterschiedlichen cDAQ-Chassis befinden.

Multiprotokollfähiges CAN-Schnittstellen-Modul der C-Serie für den Einsatz im Fahrzeug

NI-9860 Hinweis: FlexLogger arbeitet nur mit Transceiverkabeln des Typs TRC-8542 und TRC-8543.

NI 9861

NI 9862

CAN-Schnittstellen-Geräte

NI USB-8502

FieldDAQ

Spannungseingangsgerät für FieldDAQ

FD-11601 Hinweis: Die Konfiguration des Sensors mit externer Stromversorgung für das FD-11601 kann nicht in FlexLogger durchgeführt werden. Zum Konfigurieren dieser Einstellungen in MAX klicken Sie am FD-11601 in der FlexLogger-Kanalspezifikation auf In MAX anzeigen .

FD-11603

Temperaturmessgerät für FieldDAQ

FD-11613

FD-11614

Gerät zur Dehnungs-/Brückenmessung für FieldDAQ

FD-11637

Hinweis: FlexLogger unterstützt die Synchronisation zwischen TSN-fähigen FieldDAQ-Geräten, sofern diese Teil des lokalen 802.1AS-Subnetzes sind. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihres Geräts unter ni.com/manuals.

Informationen zu FlexLogger erhalten Sie in der Anleitung zu FlexLogger, die über Hilfe»Online-Anleitung geöffnet wird.

Microsoft Windows 10 ist die neueste Version des Betriebssystems Windows. Windows 10 unterscheidet sich sehr stark von vorherigen Windows-Versionen. Funktionen von Windows 7 und 8 wurden in Windows 10 miteinander kombiniert. Darüber hinaus wartet das Betriebssystem mit vielen neuen Funktionen auf. Weitere Informationen zur Unterstützung von NI-Produkten unter Windows 10 finden Sie unter ni.com/windows10.

Wenn Sie NI-Software auf Microsoft Windows 8.1 installieren, werden der Ansicht "Apps" neue Kacheln hinzugefügt, z. B. Verknüpfungen mit NI LabVIEW, dem Measurement & Automation Explorer (NI MAX) und dem NI-Startmenü. Weitere Informationen dazu, wie NI-Produkte unter Windows 8.1 arbeiten, finden Sie auf ni.com/windows8.

Copyright

© 2017–2019 National Instruments. Alle Rechte vorbehalten.

Gemäß den Bestimmungen des Urheberrechts darf diese Publikation ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Firma National Instruments Corporation weder vollständig noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden, gleich in welcher Form, ob elektronisch oder mechanisch. Das Verbot erfasst u. a. das Fotokopieren, das Aufzeichnen und das Speichern von Informationen in Informationsgewinnungssystemen sowie das Anfertigen von Übersetzungen, gleich welcher Art.

National Instruments achtet das geistige Eigentum anderer und fordert seine Nutzer auf, dies ebenso zu tun. Die Software von National Instruments ist urheberrechtlich und durch andere Rechtsvorschriften zum Schutz geistigen Eigentums geschützt. Wenn Sie Software von National Instruments nutzen, um Software oder andere Materialien, die im Eigentum Dritter stehen, zu vervielfältigen, dürfen Sie Software von National Instruments nur insoweit nutzen, als Sie die betreffenden Materialien nach den jeweils anwendbaren Lizenzbestimmungen oder Rechtsvorschriften vervielfältigen dürfen.

Lizenzverträge von National Instruments und Rechtshinweise von Drittanbietern

Lizenzverträge (EULAs) von National Instruments und Rechtshinweise von Drittanbietern befinden sich nach der Installation in folgenden Verzeichnissen:

Rechtshinweise: <National Instruments>\_Legal Information und <National Instruments>

und EULAs: <National Instruments>\Shared\MDF\Legal\license

Informationen zum Hinzufügen von Rechtshinweisen zu Installationsprogrammen, die mit Hilfe von NI-Produkten erzeugt werden: <National Instruments>\_Legal Information.txt

Eingeschränkte Rechte der US-Regierung

Für Behörden, Regierungsstellen oder andere Rechtsträger der US-Regierung ("Government") ist die Verwendung, Vervielfältigung, Reproduktion, Veröffentlichung, Änderung, Verbreitung oder Übertragung der technischen Daten in diesem Handbuch gemäß der folgenden Verordnungen der US-Bundesbehörden weiter beschränkt: Federal Acquisition Regulation 52.227-14 für zivile Behörden und Defense Federal Acquisition Regulation Supplement Section 252.227-7014 und 252.227-7015 für Militärbehörden.

IVI Foundation - Urheberrechtsvermerk

Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation.

The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

Marken

Informationen zu Marken von NI finden Sie in den NI Trademarks and Logo Guidelines auf ni.com/trademarks. Sonstige hierin erwähnte Produkt- und Firmenbezeichnungen sind Marken oder Handelsnamen der jeweiligen Unternehmen.

Patente

Nähere Informationen über den Patentschutz von NI-Produkten und -Technologien finden Sie unter Hilfe»Patente in Ihrer Software, in der Datei patents.txt auf Ihrem Datenträger oder unter National Instruments Patent Notice auf der Website ni.com/patents.

377046D-0113