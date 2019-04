FlexLogger 2019 R1 Readme

2019年1月

このファイルには、システム要件、インストール手順、およびサポートされているハードウェアなど、FlexLoggerに関する重要な情報が記載されています。

概要

システム要件

インストール手順

製品のセキュリティおよび重要な更新

新機能

サポートされているハードウェア

ヘルプにアクセスする

NIソフトウェアをMicrosoft Windows 10で使用する

NIソフトウェアをMicrosoft Windows 8.1で使用する

法的情報

FlexLoggerを使用してNIデータ収集 (DAQ) 測定システムを構成し、センサベースのデータを集録、可視化、および記録します。

FlexLoggerの最低システム要件は以下のとおりです。

オペレーティングシステム RAM/プロセッサ 必要なソフトウェア1 64ビットバージョンのWindows 10/8.1 2 /7 SP1 3

/7 SP1 1024 x 768の解像度 (1366 x 768以上を推奨) Pentium 4 G1相当 (Intel i5相当以上を推奨)

4 GBの空きディスク容量

RAM 4 GB (必須) NI-DAQmxソフトウェア 18.5以降

(必須) NI-XNETソフトウェア 18.5以降 1 必要なドライバはFlexLoggerインストーラに含まれています。 2 NIソフトウェアは、VC2015ランタイムおよび.NET 4.6.2をインストールします。Windows 8.1でこれらをサポートするには、Microsoftの更新プログラムが必要です。これらの更新のインストール方法については、MicrosoftのKB2919442およびKB2919355を参照してください。 3 NIソフトウェアは、SHA-256証明書により署名されています。Windows 7 SP1でSHA-256をサポートするには、Microsoftの更新プログラムが必要です。このセキュリティ更新のインストール方法については、MicrosoftのKB3033929を参照してください。

以下の手順に従って、FlexLoggerをインストールします。

NI製品のセキュリティに関する通知を表示または受信登録するには、ni.com/securityを参照してください。NIからの重要な更新の情報については、ni.com/critical-updatesを参照してください。

以下のハードウェアサポートを追加: NI 9231 FD-11601 FD-11614

チャンネル仕様でシステムの視覚化を改善

チャンネル仕様にチャンネルのRMSと平均化を追加

画面で表示範囲の最小および最大データ値を表示

メモ: インストーラに含まれている『FlexLogger Readme』には、CAN出力のサポートが誤って記載されています。CAN出力は、FlexLogger 2019 R1ではサポートされていません。

FlexLoggerでサポートされているハードウェアモデルは、次のとおりです。

CompactDAQ

CompactDAQシャーシ

Cシリーズ電圧入力モジュール

NI 9201

NI 9202

NI 9205

NI 9206

NI 9209

NI 9215

NI 9220

NI 9221

NI 9222

NI 9223

NI 9224

NI 9225

NI 9228

NI 9229

NI 9238

NI 9239

NI 9242

NI 9244

NI 9251

Cシリーズ電圧出力モジュール

NI 9263

NI 9264

NI 9269

Cシリーズ電流入力モジュール

NI 9203

NI 9208

NI 9227

NI 9246

NI 9247

Cシリーズ電流出力モジュール

NI 9265

NI 9266

Cシリーズ電圧および電流入力モジュール

NI 9207

Cシリーズ音響/振動入力モジュール

NI 9230

NI 9231

NI 9232

NI 9234

NI 9250

Cシリーズ温度入力モジュール

NI 9210

NI 9211

NI 9212

NI 9213

NI 9214

NI 9216

NI 9217

NI 9226

Cシリーズユニバーサルアナログ入力モジュール

NI 9218

NI 9219

Cシリーズ歪み/ブリッジ入力モジュール

NI 9235

NI 9236

NI 9237

Cシリーズカウンタ入力モジュール

NI 9361 メモ: FlexLoggerは、プルアップ抵抗機能をサポートしていません。プルアップ抵抗機能を有効にするには、ライン上に外部のプルアップ抵抗を取り付ける必要があります。 メモ: 5 V差動 (TTL) およびシングルエンド (RSE) 24 V入力はサポートされています。ただし、RSE入力の場合は、FlexLoggerは入力電圧しきい値の変更をサポートせず、デフォルトレベルの2.5 Vを使用します。

Cシリーズデジタルモジュール

シリアルデジタルI/Oモジュール

NI 9375



メモ: NI 9375では、プロジェクトですべてのラインを入力または出力に設定する必要があります。 NI 9403



NI 9425



NI 9426



NI 9476



NI 9477



NI 9478

パラレルデジタルI/Oモジュール

NI 9344



NI 9401



NI 9402



NI 9411



NI 9421



NI 9422



NI 9423



NI 9435



NI 9436



NI 9437



NI 9472



NI 9474



NI 9475



NI 9481



NI 9482



NI 9485

メモ: パラレルモジュールとシリアルモジュールを同じFlexLoggerプロジェクトで併用するには、それらのモジュールが別々のcDAQシャーシに取り付けられている必要があります。

CシリーズCANおよび車両マルチプロトコルインタフェースモジュール

NI 9860 メモ: FlexLoggerは、TRC-8542およびTRC-8543トランシーバケーブルのみをサポートしています。

NI 9861

NI 9862

CANインタフェースデバイス

NI USB-8502

FieldDAQ

FieldDAQ用電圧入力デバイス

FD-11601 メモ: FlexLoggerでは、FD-11601の外部電源センサ設定は実行できません。MAXでこれらの設定を構成するには、FlexLoggerのチャンネル仕様のFD-11601で MAXで表示 をクリックします。

FD-11603

FieldDAQ用温度入力デバイス

FD-11613

FD-11614

FieldDAQ用歪み/ブリッジ入力デバイス

FD-11637

メモ: FlexLoggerは、ローカルの802.1ASサブネットの一部である場合、TSN対応のFieldDAQデバイス間の同期をサポートします。詳細については、ni.com/manualsでデバイスのドキュメントを参照してください。

FlexLoggerの使用に関する詳細については、ヘルプ→オンラインマニュアルからアクセスできる『FlexLoggerマニュアル』を参照してください。

Windowsオペレーティングシステムの最新バージョンであるMicrosoft Windows 10では、以前のバージョンと比べて機能が大幅に変更されています。Windows 10には、新機能が追加されているほか、Windows 7とWindows 8からの機能も統合されています。Windows 10におけるNIのサポートについては、ni.com/windows10を参照してください。

NIソフトウェアをMicrosoft Windows 8.1にインストールすると、LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)、およびNI 起動ツールなどのNIアプリケーションソフトウェア製品へのショートカットを含む新しいタイルがアプリ画面に表示されます。NIのWindows 8.1サポートについては、ni.com/windows8を参照してください。

